¿Quién lidera la tabla de goleo? El top de 5 máximos goleadores en la recta final del Apertura 2025

A cuatro partidos del final de la fase regular del Apertura 2025, cinco jugadores sobresalen en la lista de los mejores goleadores. Donde Armando Gonzales es el único mexicano en la puja por llevarse el máximo reconocimiento como el goleador del primer semestre en la Liga MX.

El portugués Joao Paulo Dias, conocido como Paulinho, se mantiene como el líder con 10 goles. El delantero del Toluca volvió a marcar en la reciente victoria de su equipo por 4-0 sobre el Querétaro, consolidando su posición como el goleador más eficiente del último año. Su promedio goleador es un gol cada 71.90 minutos, lo que demuestra el gran nivel que vive el portugués y el actual campeón del futbol mexicano.

Muy de cerca lo sigue Joao Pedro Geraldino, delantero del Atlético de San Luis, con nueve tantos en su cuenta personal. El futbolista brasileño nacionalizado italiano también se hizo presente en el marcador en el triunfo 2-0 sobre Atlas, manteniéndose como una amenaza constante en el área. Su promedio de gol es de uno cada 126.56 minutos.

En la tercera posición aparece Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano del Monterrey, con ocho goles. En el empate 1-1 contra Pumas, Berterame no logró sumar, pero sigue siendo un referente en la ofensiva regiomontana, destacando por su capacidad de generar oportunidades y su instinto goleador. Su promedio de gol es de uno cada 143.25 minutos.

La cuarta posición está compartida por dos jugadores con siete goles; Juan Francisco Brunetta, de Tigres, y Armando González, de Chivas. Brunetta brilló con un hat trick en la victoria 5-3 de Tigres sobre Necaxa, mientras que la “Hormiga” González anotó en la victoria 2-0 del rebaño frente a Mazatlán.

Armando González no solo es el único mexicano entre los cinco primeros de la tabla de goleo, sino también el más joven, con un promedio de un gol cada 122 minutos.

Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, los aficionados de la Liga MX siguen atentos a quién logrará alzarse como el máximo goleador del torneo, un reconocimiento que puede definir no solo la historia personal de los jugadores, sino también el rumbo de sus equipos en la Liguilla del Apertura 2025 .