Elche vs Barcelona: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 22 de LaLiga de España; marcador online

El Estadio Manuel Martínez Valero será el escenario este sábado 31 de enero de 2026 de un duelo con realidades opuestas. El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega como líder de LaLiga con 52 puntos, apenas uno por encima del Real Madrid, por lo que no puede permitirse tropiezos. Los culés vienen de vencer 3-0 al Real Oviedo y quieren mantener la racha positiva.

Por su parte, el Elche ocupa la posición número 12 con 24 puntos tras un inicio irregular. El equipo de Eder Sarabia suma cinco victorias, nueve empates y siete derrotas, y llega tras caer 3-2 frente al Levante. Aunque no está en zona de descenso, la diferencia con los últimos lugares es mínima, por lo que sumar en casa se vuelve vital.

Horario y dónde se juega Elche vs Barcelona

14:00 horas tiempo del centro de México

Estadio Manuel Martínez Valero

Pronóstico del Elche vs Barcelona del sábado 31 de enero 2026

Barcelona llega como líder del torneo, apenas un punto por encima del Real Madrid, por lo que no tiene margen de error. Los dirigidos por Hansi Flick vienen de una victoria sólida ante el Oviedo y quieren mantener el ritmo. Elche, en cambio, atraviesa una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, aunque solo ha perdido una vez en casa. Pronóstico: triunfo del Barcelona.

Alineaciones del Elche vs Barcelona

Elche: Iñaki Peña; Pedrosa, Bigas, Chust, Affengruber, Valera; Aguado, Neto, Diangana; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Eric García, Cubarsí, Koundé; Casadó, De Jong, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.

