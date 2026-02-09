México presente en el Levi’s Stadium: El jugador de Seattle que ondeó la bandera mexicana tras ser campeón Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks son campeones del Super Bowl LX tras vencer a los New England Patriots y la bandera mexicana ondeó en la cancha del Levi´s Stadium de Santa Clara, California, en las manos de Elijah Arroyo.

¿Quién es Elijah Arroyo, el jugador de Seattle que portó la bandera de México en el Super Bowl 2026?

Elijah Arroyo cuenta una curiosa historia y apego por la cultura mexicana, ya que sin haber nacido en nuestro país, adoptó los colores nacionales tras pasar siete años de su infancia en Cancún, Quintana Roo.

Arroyo, quien cuenta con ascendencia mexicana por parte de su padre, nación en Palmetto Bay, Florida, pero a los siete años se mudó a México junto a su familia debido al trabajo de su padre.

El jugador de Seattle cursó la primaria en Cancún, en donde también aprendió los valores del deporte practicando diversas disciplinas como el futbol americano y el soccer.

Arroyo regresó a los Estados Unidos a los 13 años, pero su estancia en México lo dejó marcado y no olvida los colores de la patria que lo adoptó por lo que este día portó con orgullo la bandera mexicana.

Una vez en su país, fue reclutado por los Huracanes de Miami en donde destacó como el segundo mejor equipo de la Conferencia de la Costa Atlántica y esto lo llevó a ser elegido en segunda ronda del Draft 2025 por Seattle.

En su temporada de novato consiguió 15 recepciones para 179 yardas y un touchdown y aunque se lesionó en la Semana 14, logró recuperarse para estar listo para el Super Bowl.

