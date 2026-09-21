La Fecha FIFA pone de cabeza a la Liga BBVA MX: dos partidos de la Jornada 10 cambian de horario

Dos partidos de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX han cambiado de horario. El Tigres contra Puebla y el Pachuca frente a Santos Laguna fueron modificados y con ello, los aficionados del futbol mexicano tendrán que estar atentos si pensaban ir al estadio o ver el cotejo por televisión.

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A través de las redes sociales, la Liga MX dio a conocer que el encuentro entre los 'felinos' y la Franja será el domingo 26 de septiembre en punto de las 9:10 pm, mientras que, el choque entre el equipo dirigido por Renato Paiva y los Tuzos del Pachuca será ese mismo día pero a las 9:05 pm.

Día y horario confirmado



Tigres vs Puebla - sábado 26 de septiembre a las 9:10 pm

Santos Laguna vs Pachuca - sábado 26 de septiembre a las 9:05 pm

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La Selección Mexicana arrancó una nueva era bajo el mando de Rafael Márquez y tendrá su primera prueba este sábado 26 de septiembre a las 7:00 pm ante su similar de Colombia. Recuerda que podrás seguir TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes, a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com a partir de las 6:50 pm.

Por sí fuera poco, podrás disfrutar un sábado totalmente futbolero por TV Azteca Deportes, ya que, terminado el partido entre México y Colombia desde Baltimore, Estados Unidos, nos enlazaremos de manera inmediata al 'Volcán' para llevarte el duelo entre los Tigres y Puebla por la jornada 10 del Apertura 2026.