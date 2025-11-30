Ellos han sido los medallistas olímpicos de México en Taekwondo

El taekwondo se ha consolidado como una de las disciplinas más exitosas para México dentro del panorama olímpico. Desde su debut como deporte oficial en Sidney 2000, los atletas mexicanos han dejado una huella imborrable en los tatamis del mundo.

Así es como han acumulado medallas y siguen inspirando a las nuevas generaciones. Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028 , el país mantiene grandes expectativas gracias a la fuerza, experiencia y talento de sus representantes.

Los deportistas mexicanos que irán por el oro en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México deposita su confianza en Daniela Souza y Carlos Sansores, quienes buscarán sumar nuevas medallas a la historia nacional. Ambos llegan con un brillante palmarés internacional y una preparación sólida. Estas fueron algunas hazañas de los medallistas olímpicos.

Daniela Souza

La campeona del mundo y panamericana representa una de las mayores esperanzas de México rumbo a Los Ángeles 2028 y más allá. Con un estilo técnico, explosivo y estratégico, buscará añadir su nombre a la lista de medallistas olímpicos mexicanos.

Carlos Sansores

El medallista panamericano y excampeón del mundo, quiere conquistar otra medalla olímpica. Su potencia, disciplina y experiencia lo posicionan como una de las grandes promesas mexicanas rumbo a Los Ángeles 2028.

María del Rosario Espinoza

La figura más destacada del taekwondo mexicano ha conquistado 3 medallas olímpicas consecutivas: oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Su trayectoria la convirtió en la única mexicana con una trilogía de preseas en este deporte y en un símbolo de excelencia y resistencia dentro del movimiento olímpico nacional. Su éxito marcó un antes y un después en la historia de este deporte en México.

Víctor Estrada

El primer atleta mexicano en subir al podio olímpico en la disciplina fue Víctor Estrada. En Sídney 2000 obtuvo la medalla de bronce tras derrotar al sueco Roman Livaja, un logro que abrió la puerta para que las nuevas generaciones creyeran en el potencial mexicano dentro de esta disciplina. Su presea fue el inicio de una cadena de triunfos que se expandió en los años siguientes.

Óscar e Iridia Salazar

Los hermanos Óscar e Iridia Salazar contribuyeron al medallero mexicano en Atenas 2004. Óscar logró la medalla de plata, mientras que Iridia conquistó el bronce, consolidando una histórica participación familiar en una misma edición de los Juegos Olímpicos. Ambos se convirtieron en referentes y demostraron la fortaleza del taekwondo mexicano en categorías y estilos distintos.

Guillermo Pérez

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Guillermo Pérez se sumó a la élite del deporte nacional al ganar la medalla de oro. Su victoria, junto a la de María del Rosario Espinoza en la misma edición, marcó uno de los momentos más gloriosos del taekwondo para México.