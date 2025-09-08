¿Quién es Daniela Souza, campeona mexicana de Taekwondo 2025?

Este domingo 7 de septiembre, ha sido una total ruleta de emociones para todos los seguidores de los atletas mexicanos alrededor del mundo. Tiro con arco, ciclismo y ahora el taekwondo se muestran como las disciplinas favoritas de los aficionados que ven a los distintos hombres y mujeres imponerse en sus respectivas áreas. En este caso fue Daniela Souza, quien ganó una competencia que le ayudará bastante en el acomodo del ranking mundial.

¿Quién es Daniela Souza, mexicana campeona de taekwondo?

Daniela Paola Souza es una de las distintas competidoras mexicanas en la disciplina de taekwondo. Es oriunda de Baja California, específicamente de Tijuana. En esta oportunidad compitió en la categoría de Senior 49 kilogramos, esto en la Copa Presidente 2025, celebrada en territorio sudamericano.

Perú fue el país donde esta atleta se impuso al derrotar con un 2-1 a la brasileña Camilly Gosch. Con este triunfo, la joven de 26 años se está afianzando en lo más alto de su categoría para representar a México en las siguientes actividades de su disciplina. Ya tiene triunfos en Campeonatos Mundiales de Taekwondo y Juegos Panamericanos.

¿A dónde se clasificó Daniela Souza con la medalla de oro?

Realmente este no era un torneo clasificatorio, pero sí hay una ayuda en el puntaje del ranking mundial. Por ello, la tijuanense puede aprovechar para seguir creciendo. Las siguientes actividades de esta competidora y el resto del equipo de taekwondo mexicano será un campamento en Corea del Sur. Con esto, se muestran listos para encarar los retos del Campeonato Mundial de Taekwondo a celebrarse en China.

El equipo mexicano acumuló nueve preseas en esta competición ; sin embargo, solamente Daniela consiguió el primer lugar. Lucero Gallo y Angelberto García consiguieron la medalla de plata, mientras que Damián Cortés, Carlos Sansores, David Valdés, Édgar Hernández, Samantha González y Paloma García se llevaron el bronce.

