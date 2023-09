El “Tano” Ortiz se deshace en elogios por Sergio Canales

Los Rayados de Monterrey vencieron 1-2 a las Chivas de Guadalajara en calidad de visitante gracias a un doblete del español Sergio Canales, con el triunfo de los regiomontanos volvieron a los puestos de Liguilla a falta de un partido pendiente en contra de los Xolos de Tijuana.

La Pandilla en la segunda parte sufrió a tal grado de que el Rebaño se quedó cerca de empatar el encuentro, sin embargo lograron evitar el segundo gol de los Tapatíos que hubiera representado dejar ir el triunfo.

Te puede interesar: Esto es lo que ha gastado Rayados en fichajes para el Apertura 2023

"El segundo tiempo no fue lo que esperábamos, pero se ganó en una cancha difícil. Mis jugadores se llevan el protagonismo, estábamos tranquilos porque estábamos en el camino de lograr la victoria. No me gusta hablar de nombres propios, pero Sergio (Canales) ha demostrado tener una jerarquía”, mencionó Fernando “Tano” Ortiz en la rueda de prensa posterior al encuentro en contra de las Chivas.

Fernando Ortiz se muestra contento con la contratación del “Tecatito”

Los Rayados se encuentran en espera de que Jesús Manuel “Tecatito” Corona se pueda incorporar al plantel, esto podría ocurrir la siguiente semana; la llegada del extremo mexicano es con la intención buscar el título del futbol mexicano.

“Jesús, lo conocemos todos la jerarquía y el nivel que tiene. Se lo he dicho personalmente, viene a su casa, a disfrutar con el compromiso que se fue, tiene que volver de la misma manera, es una gran incorporación. El libro de pases está abierto. Mientras que no esté cerrado, el libro de pases siempre está abierto”, opinó Ortiz sobre la incorporación de Jesús Manuel “Tecatito” Corona.

Siguiente partido de los Rayados

El siguiente partido de los Rayados de Monterrey será ante el León el próximo 16 de septiembre tras la Fecha FIFA, dicho encuentro será en el Gigante de Acero; una semana después visitarán el Volcán para medirse ante los Tigres de Nuevo León.

Te puede interesar: ¿Cuándo vuelve la Liga BBVA MX tras la Fecha FIFA de septiembre?