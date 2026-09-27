ÚLTIMA HORA: Refuerzo de Tigres NO fue convocado para la jornada 10 del Apertura 2026 vs Puebla

Emiliano Gómez, uno de los refuerzos de Tigres firmado en pleno Apertura 2026, no fue convocado para el partido vs Puebla de la jornada 10, luego de que presentara una sobrecarga muscular, dijeron fuentes del club a Azteca Deportes.

El mediocampista no fue convocado para el partido del 26 de septiembre, para cuidarlo y que pueda reincorporarse tras los juegos de la fecha FIFA de septiembre 2026.

Gómez, de 25 años y uno de los últimos refuerzos del cuadro regio, llegó procedente del Puebla en el cierre del mercado de fichajes, que se clausuró el pasado 11 de septiembre. El uruguayo era la estrella del cuadro camotero en lo que iba del torneo.

Emiliano Gomez during the presentation of the Tigres UANL reinforcements as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on September 16, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

La baja de Gómez se suma a la del "Búfalo" Aguirre, "Búfalo" Aguirre, delantero titular del equipo dirigido de Víctor Manuel Vucetich, quien fue convocado para las fechas FIFA de Uruguay en el Apertura 2026.

En su lugar, Tigres tuvo que alinear a Juan Brunetta y Fernando Gorriarán en el mediocampo. Ambos uruguayos han sido habituales en el once titular en torneos pasados con Tigres.

Antes del partido de la jornada 10, Tigres marcha con 7 puntos en el lugar 16 de la tabla general del Apertura 2026, mientras que Puebla se encuentra en el octavo puesto, con 14 unidades.

¿Contra quién va Tigres en la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Tigres jugará s Toluca el próximo viernes 9 de octubre, juego que corresponderá a la jornada 11 del Apertura 2026.