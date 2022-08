VIDEO: Emilio Lara se vuelve viral por no saber en qué posición juega

Dentro de las filas del América se está viviendo muy buen ambiente tras el repunte en el Apertura 2022, pues no sólo ligan 4 victorias, sino que recientemente golearon a Cruz Azul por 7-0. Emilio Lara, una de las sorpresas de la temporada, protagonizó un momento viral, pues se olvidó de qué posición juega.

El joven futbolista del América es una de las promesas de México, pues no sólo recibió elogios de una de las estrellas del Manchester City, sino que ha sido clave para que las Águilas estén peleando en los primeros puestos.

Emilio Lara se olvida de qué posición juega

El Club América hizo una dinámica donde sus jugadores daban algunas palabras, pues decían su posición y demás cosas, pero Emilio Lara vivió un momento chusco, pues de la nada se olvidó de qué posición ocupa en el terreno de juego.

El joven azulcrema se encuentra en una sala junto a Bruno Valdez y Federico Viñas, quienes están ‘en modo serio’, pero luego de la equivocación de su compañero no se dejaron de reír, ya que no podían creer que no supiera en qué parte del campo jugaba.

“Hola, soy Emilio Lara, central del Club América o qué ¿soy lateral? (risas)… tiempo… bueno, es que… ¿qué soy?”, dice Emilio Lara, a lo que Federico Viñas complementa: “Yo le doy y que piense él”.

cómo no querer a Emilio Lara 🥰🫶🏻 pic.twitter.com/QpfJZ0NYs0 — Montse Téllez (@montsetzc) August 23, 2022

Este video se volvió viral pues se sabe que Lara suele jugar como central o lateral, dependiendo del planteamiento táctico de Fernando Ortiz, pero que no supiera en un momento así, provocó que todos soltaran una carcajada.

América de momento se ubica en la cuarta posición de la Liga BBVA MX con 16 unidades, y su próximo partido es ante Querétaro, mismo que se disputará este martes 23 de agosto en las inmediaciones de La Corregidora.