El mensaje de Emilio Lara a la afición del América tras la eliminación

Uno de los jugadores que más sintió la eliminación del América en las semifinales del Apertura 2022, frente al Toluca, fue Emilio Lara. Al terminar el encuentro el canterano de las Águilas fue uno de los que más molesto se vio, donde incluso Tiago Volpi, portero rival, tuvo que platicar con él para calmarlo.

Tras la sorpresiva eliminación, pues los azulcremas habían terminado de líderes del certamen, llegaban a la antesala del futbol mexicano, después de golear al Puebla por marcador global de 11-2, el lateral de Coapa envió un mensaje a la afición.

“Antes que nada, agradezo el apoyo mostrado en este torneo, que estoy seguro será el primero de muchos siendo parte del primer equipo del América. Ha sido un torneo lleno de emociones, momentos buenos y otros no tan buenos; por un lado me quedo trsite, pues creo que teníamos con que alzar la 14, pero también me quedo tranquilo ya que dejamos todo en la cancha y sé que el siguiente torneo estaremos peleando otra vez”, posteó en redes sociales.

Resumen: América 1-1 Toluca | Semifinal VUELTA | Liga BBVA MX

Los números de Emilio Lara con el América en el Apertura 2022

El defensor de las Águilas tomó el lugar que dejó Jorge Sánchez, tras su partida a la Eredivisie con el Ajax. Desde entonces fue pieza clave para el plantel de Fernando Ortiz, y disputó 14 encuentros, en los que sumó un tanto y tres asistencias durante el torneo regular. En la Liguilla disputó los cuatro partidos y consiguió para su causa un gol contra el Toluca, en la ida de las semifinales.

Ahora, vivirá una aventura con la Selección Mexicana, pues fue uno de los seleccionados para formar parte del sparring que irá a Girona, España, para preparar al conjunto de Gerardo Martino, que irá al Mundial de Qatar 2022.