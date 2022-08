Emilio Sánchez prefiere ambiente de Mazatlán antes que el de América

Desde que llegó al Mazatlán FC, Emilio Sánchez encontró la estabilidad y el ritmo futbolístico que había buscado desde sus inicios con el Club América.

Desde el puerto sinaloense, es tajante para hablar sobre lo bien que la está pasando vestido de morado.

“Cuando estás en todos los equipos, siempre dices: ‘es que somos una familia’. Yo creo que Mazatlán ha sido el mejor grupo donde me ha tocado estar. Lo que se vive en el vestidor, lo que se vive fuera del vestidor, lo que se vive fuera de la misma cancha no lo había vivido en ningún lado y eso que me ha tocado estar en varios equipos”, dijo, en entrevista con Azteca Deportes.

Gol de Mazatlán para descontar | Mazatlán vs León

Los elogios hacia la atmósfera cañonera en nada estaban relacionados con su pasado; sin embargo, utilizó a su club de origen —al que enfrentará este viernes, por la Jornada 11— para ejemplificar el buen rollo que existe con sus actuales compañeros.

“Esto es más unión. Me tocó, como ejemplo, estar en América. Allá, la presión es diferente, sí hay muy buen ambiente, pero hasta ahí, en el tiempo que yo estuve. Aquí es diferente, aquí se vive como una amistad fuera del campo y eso es muy bonito”, reveló.





Para lograr una sinergia positiva, debe haber pilares en el vestuario y Sánchez confesó quiénes son los jugadores que, con su actitud, más influyen en la plantilla mazateca.

“Néstor (Vidrio) es muy buen capitán, el liderazgo que impone en el vestidor y el ambiente que genera Marco (Fabián), (Nicolás) Vikonis, ahí empieza a haber varios. Mi mejor amigo es (Bryan) Colula y tenerlo ahí en el vestidor me alegra todos los días”, contó.

Emilio Sánchez va por todo contra el América

No será la primera vez que Emilio, de 28 años, busque hacerle daño al conjunto azulcrema, pero sí podría ser la que le permita cumplir una de las metas que se trazó desde hace varios años.

“Claro que me gustaría anotarle al América, más porque Guillermo Ochoa, para mí, es un ídolo. Anotarles sería algo doblemente especial y no lo festejaría, pero obviamente sí quiero anotarles gol”, aseguró.

Aunque el mediocampista no maquilla la relevancia emocional del juego contra las águilas, sí jerarquiza y la necesidad matemática está por encima de cualquier vínculo afectivo.

“Mañana, el partido de América se convierte en el más importante del torneo, porque estamos fuera de zona de repesca y ese es el objetivo, meternos en zona de clasificación”, explicó.

Por último y, sin temor a fallar, pronosticó: “Va a estar lleno el estadio, lo visualizo lleno y ganamos 2-1".