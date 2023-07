Eminen aparecería en la pelea de Errol Spence y Terence Crawford acompañando a un boxeador

Por si todo lo que envuelve la pelea de Terence Crawford ante Errol Spence no fuera suficiente, hay un factor que ha llamado la atención y es la posibilidad de que se aparezca el rapero Eminem.

El pugilista campeón de la Organización del Boxeo, con marca de 39 peleas, todas ganadas y 30 de estas por la vía del nocaut, avivó este rumor en las últimas horas.

¿Por qué se rumora que Eminem saldrá con Terence Crawford?

El pugilista de 35 años de edad, publicó en video en sus redes sociales en el que se le ve ejercitándose con Shakur Stevenson, y en el que comienzan a conversar sobre el cantante que podría salir con Crawford, emergiendo la posibilidad de que el intérprete de éxitos como Without Me, Lose Yourself, Sing for the moment entre muchas otras, sería su acompañante.

"¿Sabes lo que estaba pensando sería una locura? Creo que sería genial que Eminem me dejara o algo así", dijo el peleador Crawford. "Él nunca ha dejado a nadie, ¿eh?”, explicó la estrella de los welter.

Stevenson respondió en la charla y avaló esa posibilidad y lo grande que sería: “No voy a mentir, Eminem es una CABRA. Nunca lo vi sacar a nadie en un ring de boxeo”.

Ante eso, Marshall Mathers, nombre real de Eminem, respondió en los comentarios y le recalcó que Crawford es uno de sus boxeadores favoritos.

Box Azteca transmitirá Spence vs Crawford

El combate de los invictos y campeones de la división de los welter Errol Spence y Terence Crawford, lo podrás seguir esta noche por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, justo al terminar la película de El Planeta de los Simios.

Además podrás ver el pleito deIsaac Pitbull Cruz en contra de Giovanni Cabrera, una de las peleas estelares que sucederán en la Arena T-Mobile.