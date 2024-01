VIDEO: La emotiva despedida de Andrés Guardado con sus compañeros

El pasado jueves 18 de enero del 2024, el conjunto de León hizo oficial la llegada de Andrés Guardado para disputar el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. De igual forma, el conjunto del Real Betis anunció la salida del atacante.

Guardado pondrá fin a casi 17 años de carrera en el futbol europeo en los que logró jugar con: Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis Balompié.

El mexicano logró un total de seis títulos en su estancia por Europa. Logró ganar dos Eredivisie y dos Supercopa de Países Bajos con el PSV, un ascenso con Deportivo La Coruña y una Copa del Rey con el Betis. De igual forma, el mexicano consiguió la marca de ser el futbolista extranjero con más partidos disputados.

El ‘principito’ llegará como uno de los refuerzos bomba del mercado mexicano y estará a las órdenes de Jorge Bava como nuevo director técnico.

Los pronósticos de Chivágoras | Jornada 2, Clausura 2024

Te puede interesar: Otro jugador extranjero de Rayados se ofrece a jugar en la Selección Mexicana

La despedida de Guardado con sus compañeros

Este sábado 20 de enero de 2024, Guardado tuvo un emotivo día con el conjunto del Real Betis. El atacante tuvo su último entrenamiento con todos sus compañeros, en las instalaciones del club. Aprovechó para despedirse y hasta pudo hacer una broma en el gimnasio.

“Creí que no me iba a ir nunca, pensé que se iba acabar mi etapa en algún momento pero pensé siempre algo diferente, no algo así de repente pero así es el futbol. Estoy feliz, es una nueva oportunidad para mi, un reto para mí regresar a mi país pero estoy triste porque aquí dejo muchas cosas”.

De igual forma, se dio un momento para poder despedirse del estadio y confesó sentirse nervioso por estar en el terreno de juego como si fuera la primera vez que está en el inmueble.

Resumen: Puebla 1-2 Necaxa | Jornada 2 del Clausura 2024

Te puede interesar: Chivas registra a Cade Cowell y podría debutar ante Tigres