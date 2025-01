¿Nueva baja en Cruz Azul? Futbolista se despide de la afición

El conjunto de Cruz Azul estaría cerca de confirmar una nueva baja para el Clausura 2025 debido a que este lunes 20 de enero del 2024, un futbolista del club publicó una emotiva despedida en sus redes sociales, asegurando su salida del club.

Se trata del defensor Camilo Cándido. El jugador de 29 años se despidió del equipo y de la afición. El uruguayo publicó una imagen en sus redes sociales y un emotivo mensaje.

Camilo Cándido se despide de Cruz Azul

Camilo detalló que solo tiene palabras de agradecimiento porque lo hicieron sentir como en casa. Reveló estar feliz de jugar en el club y que hoy toman caminos diferentes.

Detalló que se lleva lo más lindo de la afición y le agradeció a los compañeros y cada uno de los trabajadores del club.

“Solo tengo palabras de agradecimiento, me han echo sentir como en casa y eso no se consigue en cualquier lugar, estoy feliz de haber llegado a este hermoso club, donde el hoy nos pone en caminos diferentes. Pero me llevo lo más lindo su gente eso siempre estará en mi. Agradecerles a mis compañeros y cada uno de los funcionarios que trabajan en el club, ellos son el motor de la máquina para que cada jugador pueda demostrar lo que es y sentirse a gusto en todos los ámbitos del club . Estaré siempre con ustedes. Mil gracias”.

Los números de Camilo Cándido con Cruz Azul

Camilo Candido deja a Cruz Azul luego de llegar a inicios del 2024. El uruguayo logró disputar un total de 38 encuentros con la Máquina, acumulando 1160 minutos en el terreno de juego. Logró marcar un gol y dar una asistencia.