La conmovedora despedida de ‘Cabecita’ Rodríguez de América

Luego de semanas de negociaciones se confirmó la salida de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez del Club América: el atacante uruguayo de 30 años de edad continuará su carrera en la MLS con Portland Timbers y, tras el anuncio oficial, publicó un emotivo mensaje de despedida tras sus tres torneos completos como elementos del conjunto azulcrema.

A través de redes sociales, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez publicó su mensaje de despedida del Club América, donde agradeció al equipo y aseguró que se llevará recuerdos por siempre como el título en el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, donde Las Águilas acabaron con una racha de cinco años sin título dentro de la primera división del futbol mexicano.

La emotiva despedida de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez del Club América

Agradecimiento eterno! Llegó el momento de despedirme del Club América. Una etapa en donde con mi familia fuimos muy felices y nos llevaremos los mejores recuerdos para siempre. Regresar a México para volver a defender la camiseta de un equipo tan importante era todo un reto, y me voy con la sensación de que en el acierto o en el error di lo mejor de mí. Gracias por todo, Club América! Juntos ganamos la 14 y eso no me lo voy a olvidar más.

(2/2) pic.twitter.com/qC0mxYWuiR — Jonathan Rodríguez (@jona2118) March 20, 2024

