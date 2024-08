La emotiva despedida del referente que se fue de Rayados

Maxi Meza abandonó la Sultana del Norte para convertirse en nuevo refuerzo de River Plate; sin embargo, en sus redes sociales, dejó una emotiva carta para despedirse del Monterrey.

“Queridos Rayados: Hoy que pasaron varios días de esta decisión, la cual fue muy dificil, les quiero agradecer por dejarme ser parte de su hermosa historia. A las personas que me trajeron a este club increíble, con unas instalaciones de primer nivel como el Gigante de Acero, el centro de entrenamiento Barrial y sobre todo ¡a un club con mucha pasión!

¡Fueron 5 años y 8 meses de los que me llevo recuerdos muy bonitos que quedarán en mí para toda la vida!”, inicia.

Los trofeos que logró Meza en Rayados

El volante argentino, ganador de un trofeo de la Liga BBVA MX , uno de Copa MX y dos de Liga de Campeones de la Concacaf, continuó su comunicado con dedicatoria a gente con la que convivió en el día a día.

“Quiero agradecer a todas esas personas que pasaron a mi alrededor todo este tiempo y tuvimos un respeto mutuo siempre. Me ayudaron a ser mejor jugador y mejor persona. Compañeros (amigos), utileros, área médica, cada cuerpo técnico, staff de oficinas, directivos, cocineros y muchas personas más que trabajan para que el Club de Futbol Monterrey siempre esté en lo mas alto!”, se lee.

Meza dejó un mensaje para la afición de Rayados

El nuevo elemento de los Millonarios expresó su sentir en torno al lustro de su vida que dejó con la camiseta de La Pandilla.

“Hoy me voy vacío y eso es una satisfacción grande, porque siento que di todo de mí. Como lo dije muchas veces: “Para algunos, será poco, para otros, mucho o lo suficiente, pero me deja tranquilo que siempre traté de estar dentro de la cancha dando todo, sea en los momentos buenos y más aun en los malos”.

“No me quiero ir sin despedirme de la afición y sobre todo de esos niños y personas que siempre me brindaron su cariño, no sólo a mí, sino a toda mi familia. ¡Sólo tengo palabras de agradecimiento!”, escribió.

Y cerró: ¡Muchas gracias por todo monterrey! Me llevo cosas muy bonitas para siempre. Y lo más importante: ¡Muchas amistades que ya nos volveremos a ver!”.

