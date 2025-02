La emotiva despedida de Rebeca Bernal de las Rayadas de Monterrey

A nueve días de jugar su último partido con la camiseta de Rayadas, Rebeca Bernal publicó un emotivo mensaje de despedida del equipo que la vio nacer como futbolista profesional.

La capitana de Monterrey oficialmente se despidió del futbol mexicano, donde militó durante casi ocho años.

La emotiva despedida de Rebeca Bernal de Rayadas

En un video, Bernal agradeció a la Pandilla por todo lo vivido durante los más de 250 partidos jugados. “Hoy me toca decir hasta pronto. Gracias a todo lo que he vivido aquí estoy lista para dar un nuevo paso en busca de nuevos retos y de nuevos sueños. No hacerlo sería una contradicción hacia todo lo que he aprendido aquí y hacia todo lo que soy”, compartió.

“Crecer duele, pero estoy orgullosa del camino que he decidido tomar y aunque este camino nos lleve por lugares diferentes, seguiré siendo Rayada, siempre en la vida y en la cancha”, continuó, “Gracias Rayadas, gracias México. Su capi no se va muy lejos, sólo se va a seguir soñando”, finalizó Rebeca Bernal.

A lo largo de los tres minutos del cortometraje, hay múltiples imágenes de ella con el equipo, en los que narra con propia voz todo lo que vivió durante su estancia, en la que disputó un total de siete finales de las que ganó cuatro.

¿A dónde se va Rebeca Bernal?

Se despidió después de días debido a que es hora de que reporte con el Washington Spirit, equipo de Estados Unidos al que reforzará a partir de la temporada 2025. Rebeca Bernal formará parte de la pretemporada del equipo, pues el torneo arranca hasta mediados de marzo.

El primer partido del que será ahora su equipo será el 14 del próximo mes, cuando se enfrenten al Houston Dash, equipo donde milita Diana Ordoñez, compañera de selección de Bernal.