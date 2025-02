La EMOTIVA despedida del nuevo delantero mexicano del Feyenoord

Uno de los mexicanos que partieron en la última ventana de transferencia al futbol de Europa es el centro delantero formado en las fuerzas básicas de los Guerreros de Santos Laguna Stephano Carrillo , quien fue vendido al Feyenoord de los Países Bajos.

El joven mexicano es una de las mayores promesas de la Selección Mexicana, además de ser el referente al ataque de la categoría sub 20, la cual tendrá su Mundial de la especialidad en este año en el país sudamericano de Chile.

Te puede interesar: Feyenoord ya tendría a otro mexicano como reemplazo de Santiago Gimenez

Antes de partir de la ciudad de Torreón rumbo a Rotterdam el atacante azteca hizo una publicación en su cuenta personal despidiéndose de la afición de Santos y de la institución que le abrió sus puertas hace seis años.



“Hoy me toca despedirme del club que me dio todo, de este bello club que me vio crecer y me brindó su apoyo. Me toca despedirme de esta linda e incondicional afición, me voy contento y tranquilo sabiendo que di todo por estos colores. Gracias a mi familia, a las personas que confiaron en mí y fueron parte de esta bella etapa de mi vida, una etapa llena de aprendizajes, caídas y situaciones adversas pero también de gratos momentos que siempre llevaré en mi corazón. Gracias a todos los directivos, cuerpos técnicos, staffs, compañeros y encargados de casa club que a lo largo de estos 6 años vieron y ayudaron en mi crecimiento como futbolista y lo más importante como persona. No es un adiós si no un hasta pronto, gracias comarca Lagunera gracias club santos”, publicó Stephano Carrillo en su cuenta personal de Instagram en relación a su marcha al Feyenoord de la Eredivisie.

Te puede interesar: RESULTADO: Tigres supera a Atlas en encuentro de la Jornada 6 de la Liga MX

Gol de Jesús Murillo| FC Juárez 1-0 Monterrey de la Jornada 6 del Clausura 2025

¿En cuánto vendieron a Stephano Carrillo al Feyenoord?

De acuerdo a reportes desde los Países Bajos Stephano Carrillo habría sido vendido en 3.5 millones de dólares por el 85% de sus derechos federativos, por lo que Santos aún tiene un 15% en caso de una posible venta.

Te puede interesar: Empate que sabe a derrota; Cholo Simeone tras el Real Madrid vs Atlético de Madrid