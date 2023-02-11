El emotivo discurso de Damar Hamlin en su reaparición pública

Damar Hamlin, safety de los Bills de Buffalo reapareció en un evento organizado por la liga, poco más de un mes después del paro cardiaco que sufrió en el campo, durante el partido entre su equipo y los Bengals de Cincinnati.

El defensivo de 24 años de edad fue introducido por la leyenda de Buffalo, Jim Kelly, y subió al escenario a emitir un emotivo discurso en el que agradeció a quienes le salvaron la vida.

"Primero, me gustaría agradecer a Dios por permitirme estar aquí. Todos los días, me sorprende cómo mis experiencias pudieron inspirar a tantos en el país y en todo el mundo. Los inspiró a rezar, a dar amor y a seguir luchando sin importar las circunstancias”, comenzó.

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Así fue el discurso emocionante de Damar Hamlin

Rodeado por el staff médico de los Bills y de los Bengals, así como el personal del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati —el nosocomio en el que fue tratado—, el defensivo compartió una reflexión de lo que le sucedió el pasado 2 de enero.

"Un repentino paro cardíaco es algo que jamás habría elegido como parte de mi historia, pero eso es porque nuestra visión es muy corta, concluso cuando pensamos que estamos vislumbrando todo el panorama", analizó.

"Mi visión era jugar en la NFL y ser el mejor jugador posible, pero el plan de Dios era darme un propósito más grande que cualquier juego en este mundo. Mi vida entera, sentí que Dios me usaba para darle esperanza a la gente y, ahora, con nuevas circunstancias, puedo decir que hace lo mismo. Tengo un largo camino por delante, lleno de incertidumbre y de metas, pero es más fácil enfrentar tus miedos cuando conoces tu propósito", expuso.

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Sin referirse concretamente a un potencial regreso al futbol americano, Hamlin sentenció: "El camino continuará", mientras todo el Salón de la Sinfonía de Phoenix lo ovacionaba de pie.

