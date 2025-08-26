El emotivo mensaje de Checo Pérez a la afición mexicana de la Fórmula 1

En las últimas horas hubo mucha especulación sobre el posible anuncio de Cadillac sobre la contratación de Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos a su llegada a la Fórmula 1, y toda esa expectativa se ha confirmado con la serie de anuncios sucedidos en las primeras horas del martes 26 de agosto, incluyendo un emotivo mensaje de Checo.

Checo Pérez publicó un video en el que anuncia su regreso y en el que hace énfasis que su retorno a las pistas de Fórmula 1, son también por esa afición que lo ha acompañado por años y que lo ha arropado e impulsado.

Checo Pérez ha tenido su año de descanso tras cortar relaciones con Red Bull a finales del 2024, y luego de meses de rumores sobre su retorno en el que se decía que también Alpine lo buscó , ha sido Cadillac la escuadra que lo firma y suma al inicio de esta nueva historia.

¿Checo Pérez ya regresa a la Fórmula 1 con Cadillac, está confirmado?

Checo Pérez confirmó su retorno a la F1 y esto sucedió junto a un mensaje lleno de emociones en el que incluye a familia, amigos, compañeros y lo más importante, la afición.

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?. No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva.

Con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por el apoyo que me han dado en todo este tiempo estaré siempre agradecido.

Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo, con el grito de todo un País, vuelve la fuerza de todo un continente, millones de corazones.

Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”

Valtteri Bottas, el coequipero de Checo Pérez en Cadillac

Muy al estilo de los Estados Unidos y evocando su cultura, Cadillac informó sobre el arribo de Checo Pérez, quien va acompañado de Valtteri Bottas en esta nueva etapa y aventura en la F1. Todo esto en una pequeña pieza de video con voz y aparición de Keanu Reeves, que explica sobre la reputación de Cadillac y a donde apuntan y llaman a Checo y Bottas, quienes llegan juntos.

¿Cuándo correrá Checo Pérez en su regreso a F1?

Checo Pérez aún tiene meses por delante antes de aparecer oficialmente en una carrera, aunque es seguro que a la brevedad se sumará a los trabajos con Cadillac para el desarrollo del bólido, la conexión con el equipo en general y el grupo de ingenieros y mecánicos que estarán laborando de la mano de Checo.

Pero su primer carrera oficial estaeá sucediendo hasta el primer trimestre del año, sucederá el 8 de marzo en el desafío del Gran Premio de Australia a celebrarse en Melbourne.

Una de las citas más especiales, será sin duda el Gran Premio de México, que ocurrirá el 1 de noviembre del 2026 y que se pronostica como una gran fiesta con Checo, Cadillac y el contexto de Día de muertos.