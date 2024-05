La emotiva despedida de Guillermo Ochoa de Salernitana

Guillermo Ochoa, a través de redes sociales, compartió un emotivo mensaje de despedida para Salernitana y todo el entorno que lo rodeó durante su estancia. Recientemente, se confirmó que el portero mexicano, cinco veces mundialista, no continuaría con el equipo de la Serie A para la siguiente campaña; ahora, compartió algunas palabras sobre su partida.

Dentro de otra cosas, Guillermo Ochoa agradeció al club, la ciudad y los aficionados; igualmente, destacó que la Serie A es una de la ligas más competitivas del mundo; sin embargo, a partir de la próxima temporada estarán en la segunda división del futbol italiano.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

El mensaje de despedida de Guillermo Ochoa de Salernitana

Querido Salernitana,

Hoy recurro a ti con tristeza para decir adiós mientras me voy de este maravilloso club, ciudad y base de fans que me recibieron con los brazos abiertos durante mi última temporada. Mi experiencia con la Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y retos que me hicieron crecer como deportista y como persona.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo en cada momento, por el ánimo que me impulsó a dar lo mejor en cada partido.

La pasión y el amor por el fútbol que respiramos en esta ciudad me han tocado profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón.

Fue un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros.

Agradezco a mis entrenadores, personal y directivos que hicieron posible que viniera a este club y me dejaran disfrutar del fútbol de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo.

¡Gracias por todo y adiós!

Con afecto y gratitud,

Guillermo Ochoa

¿Cuál será el próximo equipo de Guillermo Ochoa?

Diversos reportes han surgido sobre el futuro de Guillermo Ochoa como futbolista profesional, donde se contempla la posibilidad de que el portero mexicano de 38 años de edad sea uno de los elementos en la nueva franquicia de la MLS, 2025: San Diego FC.

