El EMOTIVO mensaje de Maxi Araujo para el Toluca

El cuadro de Toluca ha sufrido dos grandes bajas en las últimas horas, ya que el futbolista chileno Jean Meneses y el uruguayo Maxi Araujo se despidieron de la institución choricera.

Maxi Araujo disputó la Copa América 2024 con la Selección de Uruguay, donde el atacante tuvo una gran participación durante todo el torneo, convirtiéndose en una de las figuras del cuadro charrúa y en una pieza fundamental en el esquema táctico del estratega Marcelo Bielsa.

Gracias a este gran rendimiento, el futbolista llamó la atención de varios equipos alrededor del mundo, por lo que su salida de Toluca estaba presupuestada.

Este martes 27 de agosto, Maxi Araujo subió una imagen en sus redes sociales donde dejó un mensaje para todo el personal y aficionados del Chorizo Power.

“Fue un placer y un orgullo defender estos colores.

Quiero agradecerle a esta gran institución @tolucafc por abrirme las puertas y ayudarme a crecer, por ayudarme a cumplir mis sueños de ir a selección y potenciarme para también cumplir mi sueño de ir a Europa.

Le quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club, que hicieron que Toluca se convirtiese en mi casa me llevo amigos, experiencias y recuerdos inolvidables, pero en especial me llevo el cariño de esta increíble afición que me apoyó en aciertos y errores. GRACIAS.

Quiero agradecerles a mis compañeros y cuerpos técnicos porque sin ellos todo esto no hubiera sido posible!!

@sinha10_ @sanroman_san quiero agradecerles por el esfuerzo que han hecho para que yo llegara a el club Y por siempre apoyarme en los momentos buenos y no tan buenos momentos, siempre estaré agradecido con ustedes

Siempre Diablo, siempre rojo

La honra y gloria para Dios”.

Números de Maxi Araujo con Toluca

Maxi Araujo fue considerado como uno de los mejores futbolistas del equipo choricero gracias a su gran calidad futbolística.

El uruguayo disputó un total de 64 partidos con la playera de Toluca, donde consiguió marcar en 11 ocasiones y asistir en 10.

Sin duda, su salida es un duro golpe para todos los aficionados del equipo, quienes esperan que la institución consiga un reemplazo para el gran hueco que Araujo dejó.

