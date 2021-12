El emotivo video de David Medrano a Martinoli

Tuvieron que pasar 70 años para que la afición del Atlas pudiera volver a festejar un título en el futbol mexicano. Incluso en palabras de muchos de los seguidores de los Rojinegros, creyeron que nunca iba a poder a su equipo campeón.

El pasado domingo los Zorros se convirtieron en el mejor equipo del Grita México Apertura 2021, tras derrotar en penaltis al León, conjunto que hace un año también había logrado la hazaña, cuando vencieron a los Pumas en el Guard1anes 2020.

El peso del último cobro cayó sobre Julio Furch. El delantero se puso a 11 pasos de la gloria y cruzó su disparo para borrar siete décadas de fantansmas. En Azteca Deportes, el narrador Christian Martinoli, dejó a David Medrano cantar el tanto que borró la sequía.

David Medrano agradece en video a Christian Martinoli

Después del emotivo momento, Don David no dejó de agradecerle el gesto a Martinoli a lo que contestó: “Abrazo señor Medrano, sabe el resperto, admiración y cariño que le tengo. Felicidades por el título que siempre soñó".

Ahora, a través de un video, Medrano no dejó pasar la oportunidad de volver a darle las gracias por el detalle: “Imagínense lo que es para un narrador, con un equipo que no sale campeón hace 70 años, y él tiene la posiblidad de narrar el gol con el que se rompe esa sequía, ahora imaginense lo que fue para el mejor narrador que tiene nuestro país cederle el micrófono a alguien que no es... la verdad es un gesto que no tengo con que pagarselo”.

Recuento de Atlas campeón.https://t.co/Gb6iNqspM3 — david medrano felix (@medranoazteca) December 14, 2021

Al final, la voz de Don David marcó historia, el comentarista pudo gritar en televisión nacional el gol que le dio el título a sus amados rojinegros. Un detalle, un gesto, que pasarán a la historia del futbol de nuestro país.