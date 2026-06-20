México ha cumplido con creces en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues, pese a las críticas constantes, avanzó a los dieciseisavos de final al amarrar el liderato del Grupo A tras vencer por la mínima a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Sin embargo, en Argentina no quieren a la selección; prueba de ello, una encuesta que causó furor en redes sociales.

La cuenta de X, Hormiga Xeneize, lanzó una encuesta en la que pregunta cuál de las 3 selecciones sedes quieren que sea campeón del mundo. Los resultados y comentarios llamaron la atención, ya que dejan fuera de la contienda a México, donde los aficionados reaccionaron de tal manera cuando nombraron a Lionel Messi en el Estadio Guadalajara.

En Argentina no quieren a México campeón: la encuesta sobre el Mundial 2026 que fue furor en redes|Selección Nacional de México

En los resultados de la encuesta, México se ubica en el tercer lugar con 6.9%, en segundo puesto Canadá con 39.1% y, finalmente, el triunfador es Estados Unidos con 54.1%. Es decir, se lleva la preferencia de más de la mitad de los votantes.

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Los comentarios contra México

En los comentarios de la publicación de Hormiga Xeneize hay varios que llaman la atención, pues algunos usuarios expresan su amor por Canadá, aunque los resultados colocan a Estados Unidos como el ganador.

Mientras que en el caso de México hay varios comentarios que van en contra de que pueda dar la sorpresa y campeonarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, edición en la que es sede con 14 partidos en 3 de sus ciudades más importantes.

https://x.com/HormigaXeneize/status/2068053380979945676?s=20

“Canadá, los de México se agrandan mucho”, es uno de los comentarios que más resaltan en la publicación de Hormiga Xeneize, un perfil muy conocido, sobre todo por subir información acerca del Club Boca Juniors.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.