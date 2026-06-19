La contundente reacción del público de México cuando nombraron a Lionel Messi en el Estadio Guadalajara

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contó con un peculiar escenario previo al duelo entre México y Corea del Sur. El sonido local del Estadio Guadalajara decidió informar cómo iba la tabla de goleo del certamen cuando nombraron a Lionel Messi.

La reacción de un sector del público mexicano fue contundente debido a que comenzaron a sonar silbidos dentro del estadio una vez se nombró al astro argentino, dejándonos otro cruce entre un sector de la afición de la Selección Mexicana contra Messi.

La tribuna del Estadio Guadalajara silbó el nombre de Lionel Messi|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

El día que Lionel Messi se enfrentó a la afición mexicana

No es la primera vez que el nombre de Messi se encuentra vinculado con una tribuna mexicana. En un encuentro amistoso entre Club América e Inter Miami en el 2025 se propició un cruce importante. Luego de que Messi lograra anotar uno de los goles, no dudó en celebrar contra un sector de la afición que le estaba insultado. La reacción del futbolista fue hacer gestos con la mano para recordar que Argentina ganó tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™.

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El cruce entre México y Argentina en Qatar 2022 por el que también se recuerda a Messi

En un escenario en donde se involucra de lleno a las dos selecciones, se puede nombrar lo sucedido en Qatar 2022. El equipo mexicano dirigido por Gerardo Martino cayó en la fase de grupos ante una Argentina obligada a sacar una victoria, ya que la Albiceleste venía de caer en su debut ante Arabia Saudita.

El partido se definió por un gol de Lionel Messi que desencadenó en el 2 a 0 de la Albiceleste, siendo un partido clave para los pupilos de Lionel Scaloni se encaminaran en ganar una histórica Copa Mundial de la FIFA™

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