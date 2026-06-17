Pronóstico Uzbekistán vs Colombia por el Mundial 2026: este es el equipo ganador, según las apuestas y la IA
Asiáticos y sudamericanos se enfrentarán en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el debut del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Asiáticos y sudamericanos se ven las caras buscando ganar y ser líderes del grupo tras lo sucedido en esta jornada. Los pronósticos y la IA (inteligencia artificial) dan como claro favorito al conjunto liderado por Luis Díaz y James Rodríguez.
Tras el empate 1-1 entre Portugal y RD Congo que dejó memes y fue contra todo pronósticos, ahora las casas de apuestas y la tecnología apuntan a una victoria de Colombia por 2-0, por lo menos. La famosa supercomputadora viral en este Mundial, asegura que el equipo de Néstor Lorenzo será el ganador por dos goles de diferencia.
Las cuotas de Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México
- Victoria de Colombia: 1.35 a 1.48
- Empate: 3.60 a 4.50
- Victoria de Uzbekistán: 6.50 a 8.50
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La IA responde al favorito entre Colombia y Uzbekistán
“Los modelos y algoritmos predictivos indican que Colombia se llevará la victoria, otorgándole un 68% de probabilidades de triunfo, frente a un 20% para el empate y solo un 12% para una sorpresa histórica de Uzbekistán”, dice la IA de Gemini.
El calendario de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México (Ciudad de México, México) – 20:00 horas — Grupo K
- Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 21:00 horas — Grupo K
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 18:30 horas — Grupo K
El calendario de la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 20:00 horas — Grupo K
- Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – RD Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos) – 17:30 horas — Grupo K
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