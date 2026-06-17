Pronóstico Uzbekistán vs Colombia por el Mundial 2026: este es el equipo ganador, según las apuestas y la IA

Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el debut del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Asiáticos y sudamericanos se ven las caras buscando ganar y ser líderes del grupo tras lo sucedido en esta jornada. Los pronósticos y la IA (inteligencia artificial) dan como claro favorito al conjunto liderado por Luis Díaz y James Rodríguez.

Tras el empate 1-1 entre Portugal y RD Congo que dejó memes y fue contra todo pronósticos, ahora las casas de apuestas y la tecnología apuntan a una victoria de Colombia por 2-0, por lo menos. La famosa supercomputadora viral en este Mundial, asegura que el equipo de Néstor Lorenzo será el ganador por dos goles de diferencia.

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Las cuotas de Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

Victoria de Colombia: 1.35 a 1.48

Empate: 3.60 a 4.50

Victoria de Uzbekistán: 6.50 a 8.50

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La IA responde al favorito entre Colombia y Uzbekistán

“Los modelos y algoritmos predictivos indican que Colombia se llevará la victoria, otorgándole un 68% de probabilidades de triunfo, frente a un 20% para el empate y solo un 12% para una sorpresa histórica de Uzbekistán”, dice la IA de Gemini.

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El calendario de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México (Ciudad de México, México) – 20:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 21:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 18:30 horas — Grupo K

El calendario de la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 20:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – RD Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos) – 17:30 horas — Grupo K

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