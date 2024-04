En Cruz Azul no menosprecian al Atlas a pesar de estar eliminado

La Máquina de Cruz Azul ya está con su boleto al play-in asegurado pero le quedan dos partidos en los que puede conseguir su boleto de forma directa a la Liguilla del Clausura 2024. El conjunto cementero cerrará la Jornada 16 recibiendo a los Rojinegros del Atlas y visitando en la 17 y última jornada a los Diablos Rojos del Toluca.

Por otro lado en la Noria no hay exceso de confianza al enfrentar a un equipo que ya está eliminado matemáticamente este torneo y con el que lucen en el papel de favorito.

“La semana pasada a pesar de no estar jugando nada Puebla nos compitió de igual a igual, Atlas es un equipo que tiene un buen entrenador y va a ser súper competitivo, en el fútbol cada vez es más complicado ganar, para mí no tiene ninguna relevancia que el rival no tenga posición que pueda pasar a la fase final”, mencionó Martín Anselmi en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador de la Máquina aseguró que el liderato está entre los objetivos del equipo; sin embargo, no es prioritario y consiguiendo la clasificación directa este fin de semana estarían muy tranquilos en La Noria.

“Nosotros lo dije a nuestra llegada nos trazamos como objetivo construir un equipo, dentro del fuera del campo de juego respire en equipo, yo soy un convencido que si eso se logra estás más cerca de ganar, hay un segundo objetivo, terminar lo más alto posible para después estar en los playoffs, tenemos un partido importante el fin de semana en caso de ganar que se den algunos resultados estar en esa fase final de forma asegurada”, mencionó el entrenador en conferencia de prensa.

La Máquina recibe a los Rojinegros del Atlas este domingo en un horario y día inusual como local; sin embargo será su último compromiso de la fase regular en casa y el penúltimo ya que cerrará en contra de los Diablos Rojos del Toluca la próxima semana en la capital del Estado de México.