Sufrimos bastante el partido frente al líder: Diber Cambindo

La Máquina de Cruz Azul al fin pudo sonreír, el conjunto celeste derrotó a domicilio 2-1 al Atlético de San Luis, actual líder del Apertura 2023 y consiguió su segunda victoria del certamen, para darle a su afición un poco de tranquilidad luego del torneo que han tenido.

Tras el triunfo en la casa potosina, el atacante y máximo goleador cementero este torneo, Diber Cambindo aseguró que sufrieron mucho frente al líder y la victoria en el Alfonso Lastras fue muy complicada.

“El día contra el líder que venía haciendo las cosas bien, nosotros aguantamos, jugamos a contragolpear, no iba a ser fácil, nos tocó sufrirlo bastante, porque lo sufrimos mucho, yo no tuve mucho protagonismo por el trabajo que me tocó hacer, pero gracias a dios conseguimos los tres puntos que era lo más importante el día de hoy”, mencionó Cambindo en zona mixta tras el partido.



Por otro lado, el delantero sudamericano aplaudió el esfuerzo de todos sus compañeros y confesó que a pesar de todo el ruido que hay por fuera, en el seno celeste se encuentran tranquilos y confiados que seguirán sumando puntos.

“Nosotros estamos tranquilos, no sé lo que piense la gente, nosotros estamos convencidos, de que vamos a clasificar, a luchar hasta el final, venimos trabajando el día a día, las cosas no habían salido como queríamos, cada día salimos a los partidos con la responsabilidad que se requiere”, destacó Cambindo.

Después de la victoria frente al Atlético de San Luis, y antes de entrar a la semana de jornada doble donde se medirán al Necaxa y los Pumas de la UNAM, algunos jugadores (Juan Escobar, Ignacio Rivero y Erik Lira), además del Director Deportivo de la institución, Oscar Pérez, salieron a dar la cara en conferencia de prensa para ofrecer disculpas por el mal momento que se vive en el conjunto celeste.

Las disculpas que ofrecieron los jugadores celestes no son las primeras y ya hay antecedentes que incluso hasta podrían ilusionar a los aficionados de Cruz Azul. En el Guardianes 2020, Cruz Azul fue eliminado frente a Pumas en semifinales y perdió una ventaja de cuatro goles en la ida; sin embargo, tras el fracaso y las disculpas que ofrecieron algunos jugadores a través de redes sociales o el video institucional en el que aseguraban que regresarían más fuertes, lo cumplieron, y al siguiente torneo en el Clausura 2021, Cruz Azul se coronó campeón y rompió una racha de 23 años sin título de liga.