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Fecha y hora EXACTA del inicio del partido entre Canadá vs. Qatar para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

Tras empatar en sus respectivos debuts, Canadá y Qatar buscan hacerse de tres puntos en la segunda jornada: fecha y hora exacta del partido en Estados Unidos.

Canadá vs Qatar hora en Estados Unidos
No te pierdas del duelo entre Canadá vs. Qatar. Esta es la hora exacta de transmisión en USA | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Este jueves 18 de junio, el Estadio Vancouver será sede de uno de los partidos más importantes de la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Canadá vs. Qatar. Y es que, tras empatar en sus respectivos debuts, ambos equipos no sólo buscan hacerse de los tres puntos que están en juego, sino también romper una barrera histórica: ganar su primer partido en una justa veraniega. ¿Qué selección lo logrará? Aquí te compartimos la hora exacta del partido en Estados Unidos, para que no te pierdas ni un sólo detalle de este esperado duelo.

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Canadá vs Qatar: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre Canadá y Qatar se llevará a cabo la tarde de este jueves en el Estadio Vancouver. El silbatazo inicial está programado a las 3:00 p.m. (hora local). Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, aquí te compartimos la hora exacta de transmisión, según los diversos husos horarios del país de las Barras y las Estrellas:

  • Hora del Pacífico (PT): 3:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 4:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 5:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 6:00 p.m.

¿No sabes a qué zona horaria perteneces? ¡No te preocupes! A continuación, te mostramos un mapa con los diversos husos horarios en la Unión Americana. Solo identifica tu estado y así sabrás bajo qué huso horario te encuentras: PT, MT, CT y ET.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Canadá vs Qatar?

Este partido es crucial tanto para Canadá como para Qatar. Por su lado, el país sede cuenta con sólo un punto tras empatar 1-1 en su debut contra Bosnia y Herzegovina; mientras que Qatar también tiene un punto tras el 1-1 contra Suiza.

Dicho esto, el margen de error para ambas selecciones es mínimo, ya que todos los equipos del Grupo B llegan a esta jornada igualados con un punto. Por ello, la victoria de esta tarde es decisiva para la siguiente fase del torneo. Además, es importante destacar que ni Canadá ni Qatar han conseguido ganar un partido mundialista, por lo que el triunfo tendría un significado aún más especial para cualquiera de las dos escuadras.

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