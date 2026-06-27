En Ecuador temen por jugar contra México en el Mundial 2026: “Si es Inglaterra, mejor”

El cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó a definir las llaves definitivas de eliminación directa para las selecciones clasificadas. La Selección de México aseguró el liderato del Grupo A tras completar una primera etapa sólida y con paso perfecto ante su afición y ahora espera rival en 16vos, sin embargo es la selección de Ecuador la que más chances tienen y en dicho país ya palpitan el partido.

Ecuador integrará el Grupo E del Mundial 2026|Selección de Ecuador

Los comunicadores de la nación andina manifestaron una preocupación abierta ante la posibilidad real de cruzarse con el combinado dirigido por Javier Aguirre. Las declaraciones de los panelistas locales reflejan un respeto absoluto por el factor de la localía y el presente futbolístico de la escuadra local a tal punto de declarar "Si es Inglaterra, mejor". Ahora, quedará todo por verse en la cancha en caso de que Ecuador se cruce a México o a Inglaterra.

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La discusión mediática se originó tras proyectar la ubicación final de la Selección de Ecuador dentro de su respectivo sector de competencia y allí apareció la posiblidad de enfrentar al conjunto mexicano dirigido por Javier Aguirre. Posteriormente los analistas sudamericanos expresaron de manera unánime su deseo de evitar a México y mejor encarar los noventa minutos de juego ante la Inglaterra de Thomas Tuchel ya que vienen con confianza luego de ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E.

El argumento principal se fundamenta en el peso específico que ejercen los aficionados mexicanos dentro de sus recintos históricos en este tipo de torneos y también por alguna ayuda arbitral que podría recibir por el solo hecho de ser locales, ante eso el resto de los comentaristas ecuatorianos advirtieron que solamente la presión ambiental y la altura solamente pueden ser obstáculos reales. Con estos condimentos, el ya casi confirmado duelo entre Ecuador y México en el Estadio Ciudad de México promete ser histórico.