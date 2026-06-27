Ni Argentina ni Brasil: la racha que pone a México entre las selecciones más fuertes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana se ilusiona con hacer historia en un torneo que lo dejó como puntero del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este sentido hay una racha que ni siquiera tiene Brasil y tampoco Argentina. ¿Cuál es?

De acuerdo a información suministrada en la cuenta oficial de X de Mister Chip, experto en estadística, el combinado dirigido por el Vasco Aguirre acumula 11 partidos sin conocer la derrota, un registro que en la actualidad no es alcanzado por los seleccionados sudamericanos.

En este sentido, el especialista señaló que Italia es el país que tiene el récord histórico, ya que lograron un total de 37 partidos invictos entre 2018 y 2021. Los países mundialistas que superan a México en el ranking son España con 33, Marruecos con 31 y Bélgica con 16 respectivamente.

#OJOALDATO - Selecciones con las mejores rachas VIGENTES de partidos consecutivos sin perder. El récord mundial absoluto lo tiene Italia con 37.



🇪🇸 33 - España

🇲🇦 31 - Marruecos

🇻🇳 17 - Vietnam

🇧🇪 16 - Bélgica

🇲🇽 11 - México

🇯🇵 10 - Japón — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

¿Cuál es el próximo partido que deberá afrontar la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Luego de haber clasificado de manera invicta en su zona, los de Javier Aguirre buscarán hacer historia el próximo 30 de junio en duelo correspondiente a los 16avos de final y que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

A falta de algunos resultados que pueden darse durante la jornada sabatina, los anfitriones probablemente se estarían enfrentando ante su par de Ecuador, equipo que logró una dramática victoria ante Alemania en el cierre de la Fase de Grupos.

TE PUEDE INTERESAR



TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

Los aficionados a lo largo del país fueron notificados con una información que los alegrará durante la actual edición del certamen intencional. Se trata de la transmisión de varios partidos EN VIVO Y GRATIS.

Con esta novedad, la audiencia fiel de TV Azteca tendrá la posibilidad de seguir las incidencias del cruce ante los ecuatorianos, y por supuesto, de vivir las emociones de otros compromisos relevantes del certamen.