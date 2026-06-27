México vs Ecuador: qué debe suceder para que se confirme el rival de la Selección en 16avos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ transita por los últimos partidos de la instancia de Fase de Grupos y por ello, aún el equipo que dirige técnicamente Javier Aguirre no conoce a profundidad el rival que enfrentará en los 16avos de final. ¿Es Ecuador el siguiente paso a superar?

De acuerdo a información suministrada por Omar Villarreal Villalbazo, reportero de TV Azteca, las grandes posibilidades de que los mexicanos se vean ante su par sudamericano son amplias.

“El empate de Irán, todavía acercó más a Ecuador a la CDMX. La única que le queda a Escocia es que Argelia caiga por 2, Croacia pierda por 3 y que Congo no gane”, apuntó el cronista en su cuenta personal de X (previamente conocida como Twitter).

El empate de Irán, todavía acercó más a Ecuador 🇪🇨 a la CDMX.

La única que le queda a Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 es que Argelia caiga por 2, Croacia pierda por 3 y que Congo no gane.

México recibirá a los sudamericanos el próximo martes. pic.twitter.com/qQv8cMNBSY — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 27, 2026

De esta manera, la afición mexicana estará muy atenta con el desenlace de los juegos que se realicen durante la jornada del sábado, los cuales, confirmarán que el próximo 30 de junio en las instalaciones del Estadio Ciudad de México, el combinado anfitrión se esté midiendo por un lugar a los Octavos de Final ante el equipo del argentino, Sebastián Becacecce.

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¿Cómo marcha el historial de enfrentamientos entre México y Ecuador?

En el ámbito de la estadística existen algunas cifras en la cuales se ratifica que se han visto en 25 oportunidades con un dato favorable para el cuadro verde.

México en dichos partidos se ha impuesto en 14 oportunidades y los sudamericanos lo han hecho solamente cuatro veces. Vale la pena mencionar que durante 7 partidos se registraron igualdades.

Con respecto a un emparejamiento en la justa internacional hay que recordar lo sucedido el pasado 9 de junio cuando, el equipo, también dirigido por Aguirre pudo imponerse por 2 a 1 ante el equipo amarillo en una cita en donde Jared Borgetti y Gerardo Torrado marcaron para el onceno nacional.