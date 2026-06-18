En qué posición quedaría México si gana, pierde o empata contra Corea del Sur: Esto dicen los números

El duelo entre la Selección de México y su similar de Corea del Sur será decisivo para definir la llave de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los dos equipos vienen de sacar su respectivo triunfo y buscarán repetir la historia para establecerse en la primera posición del Grupo A. El cual se transmitirá el día de hoy por TV Azteca a las 19:00 horas (hora centro de México).

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La Selección Mexicana viene de vencer 2 a 0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que el conjunto surcoreano logró sobreponerse a la Selección de Chequia por un marcador de 2 a 1 en el Estadio Guadalajara. En ese sentido, los posibles resultados que pueda sumar el cuadro de Javier Aguirre podrían dirigir a México en diversos escenarios que vale la pena mencionar.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero|Henry Romero/REUTERS

¿México asegura el liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria ante Corea del Sur?

Si la Selección Mexicana logra vencer a Corea del Sur se colocará en la primera posición con 6 unidades, luego del partido entre Chequia y Sudáfrica terminó en un empate 1 a 1.

Dado que la regla actual implica que ante igualdad de puntos se define por resultados entre sí como criterio de desempate, el triunfo asegura el primer lugar para México. Incluso aunque cayera en la última fecha y la selección asiática obtuviera el triunfo, la igualdad en 6 unidades le daría la ventaja al equipo de Aguirre por este formato.

¿Qué pasaría si México empata ante Corea del Sur?

México mantendría el liderato en caso de concretar un empate. Sin embargo, no tendría el primer lugar asegurado para la tercera fecha de la fase de grupos, ya que podría ser superado en puntos por Corea e igualado en unidades con Chequia, que lo superaría si le gana en la última jornada.

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El complicado panorama si México pierde ante Corea del Sur

El peor de los escenarios que la Selección Mexicana puede tener es evidentemente una derrota ante Corea del Sur, cayendo a la segunda posición dentro del Grupo A con tres puntos, mientras que Chequia y Sudáfrica se quedarían en la tercera y cuarta posición con un punto.

México deberá conseguir un triunfo sobre Chequia si pierde contra Corea del Sur|REUTERS

Dentro de dicho escenario, el equipo mexicano se vería obligado a no perder en la tercera fecha ante Chequia para asegurar un boleto de cara a los dieciseisavos de final. En caso de un empate, dependería de que Sudáfrica no le gane a Corea del Sur para mantener el segundo lugar, mientras que una victoria lo depositaría en la próxima fase, aunque la posición dependería del resultado del otro partido.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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