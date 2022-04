EN VIVO: Mazatlán vs Santos | Jornada 15 del Clausura 2022

No, no es Viernes Botanero, pero este martes tenemos futbol. No te pierdas el Mazatlán vs Santos por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la APP Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de youtube.

Aunque en este momento ambos conjuntos se encuentran fuera de la zona de Repechaje del futbol mexicano, los dos equipos aún aspiran a entrar a la Fiesta Grande, por lo que tendrán que salir a buscar el resultado.

Estadísticas Mazatlán vs Santos EN VIVO

¿Cuándo y dónde juegan Mazatlán vs Santos?

El duelo se realizará este martes en el Kraken, inmueble en el que los locales suman dos victorias, dos empates y dos derrotas; mientras que los de la Laguna solo tienen un triunfo como visitantes, un empate y cinco derrotas.

¿A qué hora se juega el Mazatlán vs Santos en la Liga BBVA MX?

Nos vemos en punto de las 8:55 PM (tiempo del centro de México), para la mejor previa, y una vez que esté todo listo, a las 21:00 horas se dará el silbatazo inicial, para arrancar este esperado encuentro.

¿Dónde ver el partido entre Mazatlán vs Santos?

No te pierdas el Mazatlán vs Santos por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com , la APP Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube.

Mazatlán vs Santos: previa

Como ya se mencionó este partido es de vital importancia para ambos conjuntos, en caso de querer aspirar a la Liguilla del futbol mexicano. Aunque los cañoneros con 17 en la Tabla General con 12 puntos, solo están a cinco unidades de meterse entre los primeros 12 del certamen.

En tanto, Santos tienen 16 pts, gracias a cuatro victorias, cuatro empates y seis descalabros, para ester el decimocuarto sitio. Y aunque ambos conjuntos necesitan combinación de resultados, necesitan sumar de a tres, sí o sí para aspirar a algo más grande dentro del torneo.

Los puerto y los Guerreros se han visto las caras en tres ocasiones, esto por la corta historia de los cañoneros, con dos victorias para los verdiblancos y un empate.

Mazatlán vs Santos: ¿Qué canal transmitirá el partido de la Jornada 15?

No te pierdas este duelo por aspiraciones a la Liguilla entre Mazatlán y Santos, por la pantalla de Azteca 7, claro, con la mejor narración de mundo mundial.