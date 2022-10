Encendida conferencia de Xavi previa al juego vs Villarreal

Después de las dolorosas derrotas ante Inter de Milan, en la UEFA Champions League , y en el Clásico ante Real Madrid, el FC Barcelona recibe este jueves en el Camp Nou al Villarreal en la fecha 10 de La Liga .

En la mente de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, solamente existe una cosa, ganar y sacar los tres puntos que tanto necesita el plantel tanto en las estadísticas como en el ánimo de sus jugadores.

“Tenemos que hacer un gran partido. Es un gran rival, Emery trabaja muy bien los equipos. Ganando, haciendo un gran partido y teniendo buenas sensaciones. Ya nos toca”, declaró Xavi, en la conferencia de prensa previa al juego.

Xavi admite que Real Madrid mostrará verdadero nivel de Barcelona

La derrota ante el Real Madrid, del domingo pasado, todavía persigue a Xavi y a todo el plantel blaugrana, pero el timonel le hizo frente a los cuestionamientos y ese fue su análisis sobre el tropiezo en el Santiago Bernabéu.

“Jugamos a nuestra idea. Incluso en el Bernabéu se jugó a lo que queremos. Defensa adelantada, línea alta, mucha llegada. A veces sale, a veces no sale. Insistiendo, acaba saliendo”, aclaró el timonel del Barcelona.

Te puede interesar: Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador: Xavi Hernández

La racha que vive el club catalán comenzó a prender los “focos rojos” dentro de la institución y Xavi es el primero en responder ante el nivel de exigencia que se vive en estos momentos dentro de la escuadra.

“No me hace frenar ni detenerme. La situación del equipo es la que es. Empezamos como un tiro y ahora no estamos tan bien. Esto no me detiene. Tenemos que ir paso a paso. Estamos a tres puntos del líder y tenemos que seguir”, sentenció Xavi.

Xavi habló sobre Busquets

El nivel de juego que presenta Sergio Busquets volvió a ser otro de los temas que más se tocó durante la conferencia de prensa, pero Xavi salió en defensa del futbolista español y expresó su postura.

“Cuando pierdes, todos quedamos expuestos. Para mí no cambia nada Busquets. Sigue siendo muy importante, clave. Habrá partidos que no juegue. Pero ‘Busi’ siempre sube, es capitán y parte del engranaje del equipo”, finalizó el estratega español.

Te puede interesar: Si dicen que el Real Madrid es ‘cholista’ es un piropo: Ancelotti