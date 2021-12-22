Se encienden las alarmas en el PSG por casos de Covid-19

El París Saint-Germain presentó dos casos positivos por Covid-19, así lo anunció el club a través de sus redes sociales antes de su compromiso de este miércoles 22 de diciembre frente al Lorient en el que el PSG visitará el Stade Moustoir.

La convocatoria de 22 jugadores para su último encuentro del 2021, la conforman Navas, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Icardi, Di María, Danilo, Rico, Wijnaldum, Herrera, Diallo, Nuno Mendes, Gueye, Messi, Bitshiabu, Yansané, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala y Donnaruma, futbolistas con los que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará despegarse aún más como líder de la Ligue 1.

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El anuncio de los casos positivos no afectó la convocatoria, pues Thilo Kherer y Eric-Juinio Dina Ebimbe, son quienes dieron positivo, aislando también al argentino, Leandro Paredes, por precaución.

Por su parte, Neymar aún sigue ausente. El atacante brasileño se lesionó el pasado mes de noviembre y su recuperación será de cuatro a cinco semanas. En el caso de Kylian Mbappé y Marco Verrati, ambos jugadores están sancionados, situación por la que no figuran en la convocatoria.

Un groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs pour le déplacement à Lorient ! 🗒️#FCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2021

Con un total de 45 puntos tras 18 juegos disputados, el París Saint-Germain es líder de la Liga de Francia. Resultado de 14 juegos ganados, tres empates y una derrota, la cual llegó en la novena fecha de la competencia ante el Rennes, conjunto que actualmente ocupa el tercer lugar de la clasificación.

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La Ligue 1 se llena de casos positivos de Covid-19

En la Liga de Francia, son varios jugadores los que han resultado positivo por Covid-19. Tal es el caso del Girondins de Burdeos, conjunto que este miércoles recibirá al Lille para encarar la Jornada 19.

La escuadra de Burdeos, posicionada en el ligar 15 de la clasificación, enfrentará el compromiso con 14 bajas por casos positivos detectados en el primer equipo.

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