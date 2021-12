Los trapos sucios del PSG en el vestidor

México. El equipo de Paris Saint Germain (PSG) es considerado uno de los favoritos para llevarse el trofeo de la Champions League al inicio de la temporada ya que su plantilla es una de las mejores por la calidad de sus jugadores.

El equipo parisino cuenta con grandes estrellas del futbol mundial como el astro francés Kylia Mbappé, los brasileño Neymar y Marquino, y el argentino Ángel Di María, entre otros. Aunado a la llegada para esta temporada de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma y el ganador del Balón de Oro Lionel Messi.

La escuadra dirigida por Mauricio Pochettino se veía que no tendría rival en la Ligue 1, que es lo que está pasando, así como en la Champions League, pero la realidad en este momento es que el PSG está muy lejos para ser considerado el principal club para obtener “La Orejona” en esta temporada.

El diario francés L’equipe ha publicado un amplio artículo sobre los males y vicios que se viven en los vestidores del Paris Saint Germain.

Tensión entre Donnarumma y Keylor Navas

El PSG apostó por la contratación del arquero italiano Gianluigi Donnarumma para reforzar más su portería y darle competencia al costarricense Keylor Navas. Al portero centroamericana no le cayó bien el fichaje y la relación entre ambos porteros es muy tensa. L’equipe señala un episodio que sucedió en el partido contra el Niza, cuyo guardameta es Marcin Bulka, que se encuentra cedido por el equipo parisino. Bulka pasó a saludar a Keylor Navas, y al comentarle que ambos llevaban la misma marca de guantes, el meta “tico” comentó que “los mejores porteros del mundo llevaban esa marca”. Un comentario que se hizo delante de Donnarumma , que, al llevar otra marca, se dio por aludido.

Otro de las cosas que no caen bien entre el equipo es Neymar que acostumbra a ser protagonista tanto dentro como fuera del terreno de juego. El diario galo apunta a que el club estuvo muy cerca de sancionar de manera importante al atacante brasileño por no asistir a un acto obligatorio de firmas con uno de los patrocinadores. Finalmente el PSG desechó multarle por “miedos a posibles filtraciones” y el motivo oficial de la ausencia quedó en que el jugador no sabía si se tenía que someter a un test covid antes del acto.

Privilegios a jugadores para no asistir a los entrenamientos

Otro de los problemas son los privilegios de ciertos jugadores y ciertas fiestas que se alargan hasta altas horas de la madrugada y que hacen que estos no vayan a entrenar al día siguiente. Un episodio vivido los últimos días con dos jugadores sudamericanos cuyos nombres no han trascendido, y que se saltaron una sesión sin contar con la aprobación de Pochettino. La fiesta para festejar el séptimo Balón de Oro por parte de Messi tampoco acabó de gustar a cierta parte de la plantilla. Tanto el astro argentino como Leandro Paredes no acudieron al entrenamiento del día posterior, y ciertos compañeros reclaman al club más mano dura para evitar estas situaciones.

El “affair” Mauro Icardi-Wanda Nara también molestan al vestidor. Según publica L’equipe al argentino se le concedieron tres días de permiso para “ordenar su matrimonio”, algo que no sentó nada bien entre sus compañeros.

Y por último, la situación que vive Mbappé y el PSG sobre la renovación de contrato del jugador francés ha acrecentado la crisis dentro del equipo.