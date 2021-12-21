Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¿Kylian Mbappé se queda hasta 2050 con el PSG?

La novela de Kylian Mbappé sigue su marcha, aún no se conoce el futuro del atacante francés pero sus compañeros quieren que se quede en el PSG.

Mbappe Francia Qatar 2022 11 más caro

Escrito por: Azteca Deportes

Mbappé 2050". Esa frase figuraba en la camiseta que varios compañeros regalaron al delantero francés para festejar su 23 cumpleaños, una alusión clara a su renovación con el París Saint-Germain.

La prenda saltó a la luz por la foto colgada por el español Juan Bernat en sus redes sociales, tomada en un bar de la capital donde muchos de ellos acudieron anoche al cumpleaños de Kylian Mbappé.

El jugador, cuyo contrato finaliza el 30 de junio próximo, puede negociar con cualquier club a partir del próximo 1 de enero y, por ahora, se niega a aceptar las ofertas de renovación de la entidad francesa.

El regalo de sus compañeros es interpretado como una invitación a seguir en el vestuario o como una simple broma dentro del ambiente festivo.

Pero la foto colgada por Bernat ha alimentado también los rumores sobre las desavenencias internas dentro del vestuario.

Te podría interesar: Chicharito Hernández podría volver a Chivas

¿Vestuario dividido?

En la imagen aparece el llamado "clan latino", en el que además de los españoles Bernat, Sergio Ramos, Sergio Rico, Rafinha y Ánder Herrera figura el portero costarricense Keylor Navas, el marroquí criado en España Achraf Hakimi, el italiano Marco Verratti, el portugués Danilo, el holandés Georginio Wijnaldum o el alemán Julian Draxler.

En la imagen no están ninguno de los pesos pesados "francófilos" del vestuario, como los franceses Presnel Kimpembe o Colin Dagba o el senegalés Idrissa Gueye.

Tampoco aparecen las otras dos estrellas del equipo, el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi, a quien se le supone una cercanía con los jugadores sudamericanos, en especial con sus compatriotas Ángel di María y Leandro Paredes.

Según publica este martes el diario L'Équipe, el vestuario está dividido y la primera grieta de fractura la marca la rivalidad entre Navas y el meta italiano Gianluigi Donnarumma.

El rotativo desvela descontento en el bando francés con algunas concesiones a los latinos, como la falta de castigos por sus indisciplinas, la última, la fiesta que hicieron a finales de noviembre para festejar el séptimo Balón de Oro de Messi.

Tras la misma, el exbarcelonista y Paredes fueron baja, oficialmente, por una gastroenteritis, aunque el diario señala que la fiesta acabó a altas horas de la madrugada.

Ante eso, el entrenador, Mauricio Pochettino, y el director deportivo, Leonardo, han apostado por no usar la mano dura, lo que ha enfadado a varios jugadores.

EFE

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP