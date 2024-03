¡Intenta no llorar! Estrella de Brasil le escribe una carta a su pequeño hermano

La noche del sábado en Wembley le perteneció a un joven brasileño de 17 años, un hombre que dejó de ser promesa hace mucho para convertirse en una realidad del futbol actual. Así lo ha demostrado con el gol que le hizo a Inglaterra en la pasada Fecha FIFA para que Brasil venciera por la mínima a los locales. Más sorpresiva y emotiva que su actuación sobre el rectángulo verde del histórico recinto ha sido la carta que el futuro delantero del Real Madrid le dedicó a su pequeño hermano de cuatro años.

En el texto, el atacante recuerda gran parte de su historia, creciendo con privaciones en Sudamérica y constantemente obsesionado por jugar con una pelota. También se da tiempo para reconocer el esfuerzo que sus padres hicieron desde que era muy joven, pues a pesar de la situación precaria, su madre siempre se preocupó porque en la mesa no faltara comida. Relata que desde una edad temprana se trazó el objetivo de llegar al profesionalismo para ayudar a su familia.

“Cuando crezcas, oirás esta historia sobre ‘la conversación en el sofá'. Ya se habla de esto en Brasil, pero mucha gente lo ha entendido mal. Dicen que éramos pobres, que no teníamos comida, pero eso no es cierto. Ellos no conocen a mamá, ¿sabes? Ella siempre le dice a la gente: ‘Soy demasiado mujer como para dejar a mis hijos sin comida’”, se lee en una parte de la carta.

“Sinceramente, ojalá no tuviera que contarte esto, porque el hambre no es algo bueno. Espero que nunca tengas que experimentarlo como le pasó a mamá. Pero es una parte importante de nuestra historia. La próxima vez que la veas, dale un abrazo y dale las gracias, porque sin sus sacrificios no tendríamos la vida que tenemos hoy”.

El que promete ser la próxima estrella de la casa blanca, y que actualmente luce sus talentos con el Palmeiras, parece tener la cabeza bien amueblada. El gol ante los de la isla fue solo uno de los muchos premios que el futbol le tiene guardados por todo su sacrificio.

