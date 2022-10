¿Se enfrentarán los mexicanos Óscar Valdez y Vaquero Navarrete?

El boxeo mexicano se está frotando las manos, al circular un fuerte rumor agitado por Bob Arum, que señala que Óscar Valdez estaría peleando ante Emanuel Vaquero Navarrete para el mes de febrero del 2023.

De acuerdo a los reportes que circulan, el choque se estaría anunciando en las siguientes horas, lo que sería una verdadera bomba, pues es el pleito entre dos grandes pugilistas en los recientes años del boxeo Azteca.

Aunque faltan muchos detalles por revelarse, parece que será en un peso pactado entre la categoría de los pluma y superpluma, o bien que el Vaquero brinque de división, de los 57.1 kilos a los 58.9.

Las declaraciones de Bob Arum sobre Valdez vs Navarrete

“Creo que ambos peleadores acordaron pelear entre ellos. La pregunta es qué sede [ya sea en la Ciudad de México, Los Ángeles o Phoenix]. Pero esa pelea definitivamente va a suceder”, sostuvo Bob Arum, jefe de Top Rank, y promotor de ambos peleadores.

Vaquero Navarrete, encantado de esta probable pelea ante Óscar Valdez

La pelea entre Vaquero Navarrete y Óscar Valdez que sería el 3 de febrero, fue negada por el propio campeón de la OMB en recientes días, aunque muestra una simpatía en relación a este duelo.

“Todavía no se dice nada de manera concreta, por eso se dicen muchas cosas, pero nada oficial”, adelantó al periódico ESTO y agregó que “si me preguntan si esa pelea me gusta, ‘claro que sí’, esperemos que se pueda dar, yo estaría muy contento”.

Óscar Valdez ya entrena para su siguiente pelea

El ex campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Óscar Valdez ha mostrado en sus redes durante los últimos días, que ya se alista para su siguiente suelo, el cual ahora apunta a ser ante Vaquero Navarrete.

Si el choque ocurre, habría tres opciones para celebrar el choque, uno sería Los Angeles, la Ciudad de México o Phoenix.