Enner Valencia tomó esta decisión contundente antes del partido Ecuador vs México

La Selección de Ecuador se prepara para enfrentar a México en los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la previa del encuentro apareció una decisión de Enner Valencia que marcó al plantel sudamericano y que cambió el liderazgo dentro del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

El combinado ecuatoriano llega motivado después de vencer a Alemania (que juega ante Paraguay) y conseguir su clasificación a la fase eliminatoria. En medio de ese escenario, Enner Valencia decidió dar un paso importante dentro del grupo y dejar la capitanía antes del duelo frente a México.

|Instagram: Enner Valencia

Enner Valencia cedió la capitanía de Ecuador

El delantero de 36 años entregó el brazalete a Moisés Caicedo durante una reunión del plantel después de asegurar el pase a los dieciseisavos de final. El mediocampista del Chelsea ya había llevado la cinta en el partido contra Alemania.

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Valencia explicó que el grupo cuenta con varios líderes y respaldó el crecimiento de Caicedo dentro de la selección ecuatoriana. Además, dejó un mensaje de confianza antes del duelo mundialista y pidió al equipo mantener la mentalidad mostrada frente a los alemanes.

|Mexsport

Enner Valencia respaldó a Moisés Caicedo

La federación ecuatoriana compartió imágenes del momento en el vestuario. Ahí, Valencia le entregó el brazalete al mediocampista y destacó su liderazgo dentro del grupo. También recordó que cualquier jugador del plantel puede asumir responsabilidades importantes.

El atacante señaló que desea ser recordado como una buena persona dentro del futbol. Después, abrazó a Caicedo frente al resto de sus compañeros. El gesto fue bien recibido por el plantel antes del compromiso ante México en el Estadio Ciudad de México.

Un legado que continúa ⚽️



Una cinta que representa esfuerzo, unión y liderazgo.



¡Gracias Enner por estos años de ser nuestro capi!🇪🇨 pic.twitter.com/c2xT6N3S53 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 28, 2026

Ecuador llega fortalecido tras vencer a Alemania

Ecuador avanzó a la ronda eliminatoria después de derrotar 2-1 a Alemania en Nueva Jersey. El resultado permitió cortar una racha complicada tras la derrota ante Costa de Marfil y el empate sin goles frente a Curazao.

Ahora, el equipo de Sebastián Beccacece enfrentará a México en el partido 79 del torneo. Ecuador buscará avanzar a los octavos de final con Moisés Caicedo como nuevo capitán.

Tanto Caicedo como Pacho suman un total de 180 millones de euros,|@moises_caicedo55 y @pachowillian

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México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dará este martes 30 de junio en punto de las 18:30 (tiempo del centro de México) por el Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.