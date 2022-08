‘Ojitos’ Meza le mande mensaje a la afición de Cruz Azul

Cruz Azul está viviendo una crisis y la goleada 7-0 ante las Águilas del América, fue la gota que derramó el vaso para que en la institución cementera hubiera un cambio en el timón. Sin embargo, el cese del director técnico uruguayo, Diego Aguirre, no fue lo único que se removió en el seno dela Máquina.

El pasado lunes, un grupo de aficionados fue a exigirle a los jugadores después del entrenamiento que cambiarán la actitud y aunque fue de una forma poca pacifica, algunos jugadores mostraron la cara ante los seguidores celestes, algo normal para Enrique Meza, ya que tras los malos resultados, la afición está molesta.

‘Ojitos’ Meza hace llamado de atención a la afición de Cruz Azul

“Yo creo que los aficionados están molestos por lo que ha estado pasando, pero más molesto está el propio entrenador y los propios jugadores porque para nadie fue grato esto qué pasó. Me parece que los aficionados están enojados y yo creo que su enojo es natural, pero también el jugador, el técnico y la directiva están molestos por esta situación y nadie, nadie ha sentido la felicidad por hacer que las cosas no marchan bien y ya se tomaron las decisiones propias para darle una nueva imagen en un momento complicado como este”, comentó el estratega en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, el ‘Ojitos’ le pide paciencia a los aficionados de Cruz Azul, que no pierdan la fe después del mal paso del club en el Apertura 2022 y recuerda que tuvieron que pasar más de dos décadas para que la Máquina volviera a levantar un título de Liga.

“Como consejo que le daría a la afición, es que le tengan fe a su equipo. Hace 23 años que no salía campeón, le tocó la salida a Juan Reynoso, yo quiero pensar que hizo un buen trabajo y pronto se perdió la fe. Lo sacaron cuando yo creo que tenía que haber estado más tiempo, no porque le pagarán, el hecho de que después de 23 años será campeón, si no, porque lo merecía”, agregó.

Por ahora después de coronarse en el 2021, en la Máquina deben aprender a manejar la estabilidad que perdieron tras la salida y llegada de jugadores a la Noria.

“Parece ser que el título hizo que todo mundo se desentendiera poco, por lo menos esa impresión tengo, se salieron muchos jugadores, trajeron varios jugadores, hubo muchos movimientos en todo sentidos, entonces da la impresión de que el título trajo como consecuencia el desestabilizar o yo quiero pensar y la derrota con América habla por sí sola de todo lo que ha estado ocurriendo en el club”, finalizó el ‘Ojitos’ Meza.

