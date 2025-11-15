deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Video

Entrada Temeraria a Gilberto Mora: Era Roja y Quedó en Amarilla | México vs Uruguay 2025

Polémica jugada del partido México vs Uruguay 2025, donde Gilberto Mora recibe una entrada temeraria que claramente pudo ser tarjeta roja. Sin embargo, el silbante decidió mostrar únicamente tarjeta amarilla al jugador uruguayo, generando molestia entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Azteca Deportes
Selección Azteca
Compartir

Polémica jugada del partido México vs Uruguay 2025, donde Gilberto Mora recibe una entrada temeraria que claramente pudo ser tarjeta roja. Sin embargo, el silbante decidió mostrar únicamente tarjeta amarilla al jugador uruguayo, generando molestia entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Montes y Araújo se Enfrentan: Se Calienta México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Se Calienta el Partido: Diego Lainez se Engancha con Jugador de Uruguay | México vs Uruguay 2025”
Thumbnail
Selección Azteca
Tiro Libre de Raúl Jiménez: ¡A Nada del Gol! | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Gilberto Mora Falla el Primero para México Frente al Arco | México vs Uruguay 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Primer tiro de México: Atajada fácil del arquero de Uruguay | México vs. Uruguay Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
Raúl Jiménez Falla : Intentó Recentrar en Lugar de Cabecear | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Chucky Lozano saca disparo por Encima del Arco | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”
Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
×
×