Raúl Jiménez Falla : Intentó Recentrar en Lugar de Cabecear | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025

En este video verás la jugada completa de la falla de Raúl Jiménez, un momento clave del partido en el que el delantero mexicano tuvo una oportunidad clarísima para cabecear directo al arco, pero decidió recentrar, desperdiciando una chance de gol frente a Uruguay.

Selección Mexicana
