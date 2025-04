Entrenador ESTALLA contra Fernando Gago tras haberle pasado por encima en el marcador

Sin lugar a duda, Fernando Gago está pasando un tiempo complicado en su nueva etapa en Boca Juniors, ahora como entrenador del equipo argentino. Los resultados no están siendo los más favorables para el entrenador argentino tras su salida de Chivas y ahora, parece que también está siendo criticado por sus compañeros de profesión después de las declaraciones que hizo al haber sido derrotado por Newell’s Old Boys, cuando el estratefa xeneize declaró que no estaban preocupados y minimizó las razones de la derrota en contra de Newell’s.

Cristian Fabianni ‘El Ogro’ critica las declaraciones de Gago

Después de la victoria del equipo rojinegro ante Boca Juniors, Cristian Fabianni (entrenador de La Lepra) mostró su descontento con las declaraciones del ex jugador xeneize y su tacto para hablar de la derrota de los suyos.

“No me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Detesto cuando no se acepta que el rival es más que el otro. Cuando el adversario te pasa por arriba lo tenes que decir. Nosotros jugamos perfecto y de la forma que quisimos, eso es lo importante. No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque le quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto”.

‘El Ogro’ también habló de la importancia del órden táctico en este tipo de encuentros y la capacidad defensiva que tuvo su equipo ante los Bosteros, dejandolos sin remates al arco.

“Boca no pateó al arco y defendimos bien lo que teníamos que defender. Tratamos de que no nos centren y nuestros dos centrales (Lollo y Cuesta) fueron fundamentales para que Giménez y Cavani no fueran figuras”, declaró Fabianni para un medio local.

El desempeño de Boca en liga

A pesar de no haber conseguido su boleto a la Copa Libertadores de 2025 , el equipo azul y oro está después de 11 jornadas en la segunda posición de su grupo en la liga argentina con siete victorias, dos empates y dos derrotas.

