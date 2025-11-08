ÚLTIMA HORA: Entrenador se queda sin equipo tras ser eliminado en el Apertura 2025

Este sábado 8 de noviembre del 2025, fuentes cercanas a TV Azteca Deportes han podido confirmar que un entrenador se ha quedado sin equipo al quedar eliminados del Apertura 2025 en la Jornada 17 de la Liga BBVA MX.

Se trata de Fernando Gago que deja de ser entrenador de Necaxa. El director técnico y el club llegaron a un acuerdo mutuo para terminar con el contrato.

Cerramos un torneo, pero no la historia, porque este Rayo no se apaga.

Por el momento, el conjunto de Necaxa no ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales, pero se espera que en las próximas horas le informe a todos sus aficionados.

Los números de Fernando Gago

La salida de Fernando Gago llega tras no dar los resultados esperados por la directiva pues en el Clausura 2025, el equipo logró llegar hasta los Cuartos de Final al mando de Larcamón y con Gago no pudieron entrar al Play In.

Necaxa terminó el torneo con 17 puntos conseguidos tras ganar cuatro encuentros, empatar cinco y perder ocho. Lograron marcar un total de 24 goles y recibieron 32 anotaciones.

El conjunto de Necaxa llegaba con esperanzas de poder entrar al Play In en la Jornada 17, necesitaba ganar y una combinación de resultados que los favoreciera. Desafortunadamente para el equipo, desde el primer partido de la fecha quedaron eliminados pues Querétaro ganó su encuentro y dejó sin posibilidades matemáticas al Atlético de San Luis y Necaxa.