Entrenadores coinciden: Caminar a los 50 con pausas de fuerza cada 15 minutos ayuda a envejecer activo

La gente tiene perfectamente entendido que el ejercicio físico es bueno para su salud. Y muchos comienzan actividades que los mantiene activos y de cierta forma cumpliendo con su exigencia física todos los días. Sin embargo, al caminar a los 50 es prácticamente una obligación agregar esfuerzos en las trayectorias que regularmente ejecutas. Y es que la caminata no sirve para fortalecer el cuerpo… o varias partes del mismo.

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¿Por qué no sirve solamente caminar a los 50, según los expertos?

Cada vez es más claro el aliento que hacen los expertos acerca de las necesidades que el cuerpo tiene al momento de hacer ejercicio con el paso de la edad. Aunque caminar es bueno para ciertos aspectos, después de los 50 se recomienda una rutina con cierta intensidad, lo cual ayudará a fortalecer el cuerpo de manera general.

Algunos expertos recomiendan agregar de 20 a 30 segundos corriendo por cada 2 minutos de caminata, lo cual ayudará a poner a prueba el umbral cardiovascular, mientras que al mismo tiempo fortaleces el propio sistema cardiovascular. Y otros entrenadores indican que se deben agregar ejercicios de intensidad moderada, esto cada 10 o 15 minutos de tus rutinas de 30 o 40 minutos de caminata.

¿Qué ejercicios se recomiendan para complementar la caminata después de los 50 años?

Aquí puedes elegir entre variedad de ejercicios, donde lo que se practicará es intensidad y exigencia para diferentes partes del cuerpo, esto a mitad de tu caminata.

Ya que completes 10 o 15 minutos de tu andar, puedes hacer sentadillas para fortalecer cuádriceps y glúteos.

En una segunda recomendación está el detenerse en ese mismo intervalo de tiempo para realizar zancadas hacia atrás, lo cual también fortalece y agrega estabilidad para actividades como subir escaleras, sentarse y levantarse.