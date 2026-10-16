Profesor de educación física: “A partir de los 70 años hay personas que caminan sin problemas, pero luego no pueden subir las escaleras de su casa”

Es muy común escuchar en las recomendaciones del día a día, que se le dice a las personas mayores que salgan a caminar, pues les hace bien. Y aunque es cierto que se reciben ciertos beneficios de la caminata, un profesor de educación física indica que se debe priorizar un fortalecimiento completo del cuerpo. Caminar sirve… pero no para subir escaleras.

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¿Por qué las personas mayores batallan para subir escaleras, según este maestro de educación física?

El profesor, Felipe Isidro, mencionó que las personas pierden fuerza y velocidad con el paso de los años. Por eso cuando se llega a los 70 o más, el cuerpo resiente las cosas. Aunque las caminatas ayudan, no trabajan lo mismo que una actividad como subir escaleras: "Es la que cuando tú te tropiezas te permite adelantar el pie rápidamente.

El experto explicó en una entrevista, que cuando uno camina, el esfuerzo es llano y calmado. Caso contrario a cuando subes las escaleras, pues allí requieres de un impulso del cuerpo, con una sola rodilla y esta en una posición de flexión. El tipo de movimiento es totalmente contrastante, por ello indicó un par de ejercicios que pueden fortalecer el cuerpo para la llegada de la vejez.

#AdultoMayor #MasaMuscular #Fuerza #bienestar ♬ sonido original - MarcelaPedrazaPilates @marcelapedrazapilates ¿Ha notado que sus papás o sus abuelos ya no se levantan de una silla como antes? Se agarran de los brazos de la silla, se impulsan con las manos o hacen movimientos extra para poder ponerse de pie. Lo mismo pasa cuando suben o bajan escaleras y cada vez les cuesta más trabajo. Eso puede ser una señal de sarcopenia, la pérdida silenciosa de masa muscular que ocurre con el paso de los años. La buena noticia es que el músculo se puede entrenar. Pruebe este ejercicio: sentado en la punta de una silla, recuéstese ligeramente y vuelva a levantarse manteniendo una pierna extendida. Haga 10 repeticiones por cada lado. Y si quiere saber si usted o un familiar está perdiendo fuerza, mándeme un mensaje directo con la palabra "TEST" y le enviaré una evaluación sencilla para medirlo. #Sarcopenia

¿Qué ejercicios recomienda el profesor de educación física para subir escaleras desde los 70 años?