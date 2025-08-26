¡Incompletos! Entrenamientos de Chivas con hasta 7 BAJAS previo al partido vs Cruz Azul

El conjunto de Chivas inició este lunes 25 de agosto del 2025, su preparación para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y tiene siete bajas clave.

Gabriel Milito no pudo contar con el plantel completo al tener siete bajas. Cinco de esas siete bajas se debe a la convocatoria de la Selección Mexicana para el microciclo de agosto. Los jugadores que se encuentran al mando de Javier Aguirre son: Raúl ‘Tala’ Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando ‘Hormiga’ González.

🇫🇷 We've got 4️⃣ matchups this week! 😱



👀 And of course, @EstadioAKRON will be hosting all of them! 🏟️



🔝 We need your support in this crucial moment of the season, ChivaHermanos! Let's make the most of this! 😤 pic.twitter.com/MCNo7Q5Z6v — CHIVAS (@ChivasEN_) August 25, 2025

En su mayoría se trata de jugadores titulares por lo que podría afectarle a Milito en su planeación de juego. Los futbolistas regresan al rebaño hasta el jueves 28 de agosto del 2025, por lo que tendrán pocas horas para afinar detalles de cara al partido ante la Máquina.

Además, de que Richard Ledezma y Daniel Aguirre son bajas por lesión.

Te puede interesar: ¡Rayados superlíder, debut de dos europeos y Chivas roza el último lugar! Así va la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 6

Es un juego importante para el rebaño que no ha logrado tener buenos resultados en los últimos encuentros y enfrentará a la Máquina que llega invicta y con cuatro victorias de forma consecutiva.

Una derrota podría complicar las cosas a la interna del rebaño que se ubica en el lugar 16 de la tabla con cuatro puntos conseguidos.

Calendario de preparación de Chivas vs Cruz Azul Apertura 2025

El rebaño dio a conocer a través de su página web, el calendario de entrenamientos que tendrá para preparar al equipo para enfrentar a Cruz Azul.

Lunes 25 de agosto

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Martes 26 de agosto

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Miércoles 27 de agosto

Entrenamiento en el Estadio AKRON

4:30 PM

Jueves 28 de agosto

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Viernes 29 de agosto

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Sábado 30 de agosto

Chivas vs Cruz Azul

Jornada 7 del Apertura 2025

7:07 PM (TCM), Estadio AKRON