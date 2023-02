A veces es un toque de suerte: Ana Gaby Paz sobre el irregular arranque de Atlas Femenil

Las Rojinegras del Atlas han tenido un arranque del Clausura 2023 un poco irregular con tres victorias y tres derrotas, con resultados que se han movido en los últimos minutos y además de la concentración, la “suerte” ha sido un factor que le ha pegado los resultados al cuadro tapatío.

“Todos sabemos que no ha sido el inicio que hubiéramos deseado, al final esto es futbol y así como un día te puede ir bien, al otro pierdes, es así de simple, es trabajar, es trabajo, estamos enfocadas, con la confianza de que el día de mañana vamos a revertir esta situación, en el futbol hay que trabajar, pero tienes que mantener esa confianza, esas ganas, determinación, es injusto porque trabajas, pero al final un equipo tiene que ganar y otro que perder, no tenemos dudas, es una persona capaz, a veces es un toque de suerte”, comentó Ana Gaby Paz, portera del Atlas en entrevista para Azteca Deportes.

Ana Gaby; una referente de la Liga MX Femenil

Ana Gaby, se ha convertido en una referente no sólo del conjunto rojinegro, sino también de la Liga MX Femenil, al ser de las jugadoras fundadoras, un pequeño paso por Tigres de la UANL, Ana Gaby Paz es sin duda una de las líderes de Atlas Femenil y con el gafete de capitana así busca reflejarlo en cada partido.

“Ya es bastante tiempo portando el gafete, al inicio si decía qué tengo que hacer, al final entendí y aprendí que es cuestión de seguir siendo yo, traiga o no el gafete, la que voy a liderar el equipo, el gafete es el plus que te da, yo espero ser una buena capitana, más es una parte personal en la que yo me propongo a ser mejor cada día y ser ejemplo para mis compañeras”.

Por último sobre si es injusta o no la posición de guardameta, Ana Gaby Paz confesó que los errores bajo los tres palos a lo largo de su carrera la han ayudado a madurar y aser una mejor futbolista.

“Un delantero puede tener tres oportunidades de gol en el partido, no mete ninguna y no va a pasar nada, pero un portero comete un error y se va reflejado en el marcador, la mayoría de las veces, es un tema injusto, no cualquiera se para bajo los tres palos, es la única posición que tiene un entrenador aparte, eso es algo bonito que me gusta, estoy acostumbrada, así como un día puedes elogiada, otro puede ser no tu mejor día”.

Por ahora se vive la fecha FIFA de futbol femenil y a espera de recibir a la Máquina de Cruz Azul el próximo sábado 26 de febrero en la “Perla Tapatía”.